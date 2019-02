Lorenzo Riccardi | la sua scelta è Claudia Dionigi | lei fa ritardo | ecco perché

Uomini e Donne - La scelta : Lorenzo Riccardi sceglie Claudia Dionigi (VIDEO) : Dopo un lungo trono iniziato lo scorso metà settembre con la partenza dell'edizione 2018/19 di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi è giunto alla sua decisione finale. Durante lo speciale di Uomini e Donne - La scelta, il tronista Milanese ha potuto trascorrere in un grande castello gli ultimi due giorni per poter capire chi fra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi sarà la donna giusta per lui.Dopo aver detto 'no' a Giulia davanti ai suoi affetti, ...

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne : perché il papà non era presente : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: il padre sta male e non si presenta alla scelta Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi, la quale ha risposto si. Una scelta che non ha spiazzato a dire il vero nessuno. Difatti un po’ tutti si sarebbero aspettati che Lorenzo, alla fine, avrebbe scelto proprio la bella corteggiatrice di origini romane. La coppietta durerà? Chissà, intanto i telespettatori non hanno potuto non notare l’assenza del ...

La scelta di Lorenzo Riccardi - Giulia o Claudia?/ Le coppie ospiti - Uomini e donne - : Uomini e donne la scelta: nel nuovo appuntamento speciale, Lorenzo Riccardi sceglie la donna della sua vita tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi, chi sarà?

Uomini e donne-la scelta con Lorenzo Riccardi su canale 5. La scelta tra Giulia e Claudia : Questa sera, a partire dalle 21.30 sarà trasmessa la seconda puntata dello speciale Uomini e Donne, con la scelta di Lorenzo Riccardi. Come riportato dal sito ufficiale del programma di Maria De Filippi, possiamo già conoscere alcune anticipazioni su quello che ci aspetterà nel prime time. Nel castello, per i festeggiamenti del tronista saranno presenti molte ex-coppie del dating show come Andrea e Arianna, Aldo e Alessia, Camilla e Riccardo, ...

Lorenzo Riccardi : età - altezza - peso - Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi è uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Milanese ma di origini pugliesi, è un ragazzo molto legato alla sua famiglia che dopo aver lasciato gli studi ha iniziato a lavorare presso l’officina del padre, un lavoro di cui va molto fiero. Il pubblico lo ha conosciuto a Uomini e Donne, il noto programma di Maria De Filippi dove Lorenzo è approdato prima come corteggiatore e poi come tronista. Nel 2016 Lorenzo Riccardi decide di ...

La scelta di Lorenzo Riccardi - spoiler dalla villa di U&D : il lieto fine con Claudia : A Uomini e donne è tempo di scelte e le anticipazioni che arrivano dalla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi rivelano che questa sera 22 febbraio verrà trasmesso un nuovo appuntamento speciale in prima serata, dedicato questa volta alla scelta finale di Lorenzo Riccardi. Anche lui, dopo un percorso decisamente turbolento, che ha messo a dura prova le sue corteggiatrici, si congederà dalla trasmissione rivelando il nome della persona ...

Uomini e donne speciale - la scelta di Lorenzo Riccardi : Claudia avrebbe risposto 'sì' : Venerdì 22 febbraio andrà in onda in prima serata su Canale 5 il secondo dei tre appuntamenti dello speciale di Uomini e donne, questa volta dedicato alla scelta del tronista milanese Lorenzo Riccardi, il quale dovrà decidere con chi uscire dal programma tra le due corteggiatrici, Claudia e Giulia. Molte le indiscrezioni che circolano in rete già prima della messa in onda della puntata secondo cui la scelta del giovane sarebbe ricaduta su ...

Lorenzo Riccardi ospite al trono over/ Uomini e donne - video : "Non dormo la notte" : Lorenzo Riccardi ospite al trono over di Uomini e donne, video: Maria De Filippi annuncia la sua scelta 'Sai che devi andare..'

Lorenzo Riccardi al Trono Over : la richiesta a Maria e le parole a Gemma : Lorenzo Riccardi ospite nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne: il tronista ammette di avere paura Lorenzo Riccardi entra in studio nel corso della puntata del Trono Over in onda il 19 febbraio. Il tronista di Uomini e Donne arriva inaspettatamente con il Trono tra le mani, dopo di che si […] L'articolo Lorenzo Riccardi al Trono Over: la richiesta a Maria e le parole a Gemma proviene da Gossip e Tv.

Lorenzo Riccardi fa un’ammissione prima di Uomini e Donne – La scelta : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi fa una rivelazione su Gemma Galgani Lorenzo, poco fa, ha fatto irruzione al Trono Over per fare un saluto alla Filippi e agli opinionisti. In questa circostanza ha mostrato il suo nuovo tatuaggio dedicato alla scelta di Venerdì prossimo. Ma non è finita qua perchè successivamente Lorenzo Riccardi ha fatto un’incredibile ammissione prima della scelta di Uomini e Donne che ha fatto immediatamente molto ...

Trono Over : Lorenzo Riccardi presente in studio : Lorenzo Riccardi, dopo aver annunciato di essere pronto a fare la sua scelta in villa, torna nello studio di Maria De Filippi. Nella giornata di oggi infatti, vedremo Lorenzo che prenderà parte ad una puntata del Trono Over. Il ragazzo non ha mai nascosto la sua felicità nel sedere su quel Trono rosso, al punto di tatuarselo anche sul braccio. Lorenzo in studio racconterà le sue emozioni prima della scelta con quell'ironia che ha caratterizzato ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 19 febbraio 2019 : Lorenzo Riccardi Approda al Trono Over! : Colpo di scena a Uomini e Donne Over. Tra battibecchi e recriminazioni, compare Lorenzo Riccardi in compagnia del suo Trono! Lite furiosa tra Ida e Riccardo. Paolo Marzotto esce dal programma con Sabrina! La Puntata Uomini e Donne Over continua con le reciproche accuse tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino ha insinuato che la dama siciliana ha montato ad arte un teatrino con il solo scopo di ottenere più follower su ...

U&D - Lorenzo Riccardi prima della scelta : 'In questo momento ho voglia di una convivenza' : Registrata la scelta di Teresa Langella, che è stata trasmessa in data 15 febbraio, in prima serata, nel corso di una puntata dello 'Speciale Uomini e Donne', attendiamo di vedere la scelta di Lorenzo Riccardi. Il giovanissimo tronista milanese ha già trascorso il week-end in villa assieme alle sue due corteggiatrici e ha già registrato la propria scelta. Quest'ultima sarà trasmessa su Canale 5, alle ore 21:20, il prossimo venerdì 22 febbraio. ...