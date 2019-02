Fedez in palestra con Obama e gli chiede un selfie Il presidente gli dice no

Fedez in palestra con Obama e gli chiede un selfie : «Mi ha guardato con la faccia da presidente e ha detto no» : Un selfie con Fedez? No grazie. Il cantante ha incontrato casualmente in una palestra di San Francisco Barack Obama e gli ha chiesto una foto insieme. L'ex presidente degli Stati Uniti...

Fedez : “Ero in palestra con Obama e gli ho chiesto un selfie - mi ha detto di no”. Poi sfotte Toninelli e Salvini : “Loro al massimo…” : “Ero in palestra e accanto a me ho trovato Barack Obama. Così gli ho chiesto un selfie, ma lui non ha voluto”. È il racconto che ha fatto Fedez, su Instagram, dell’incontro che ha avuto in una palestra di San Francisco. “In Italia al massimo ti può capitare di trovare Toninelli che fa una lezione di spinning o Salvini che fa il vocalist a Jesolo”. L'articolo Fedez: “Ero in palestra con Obama e gli ho chiesto ...

