Diciotti | Fattori e Nugnes | “Voteremo per processo a Salvini Riorganizzazione? Se

Diciotti - Fattori (M5s) : “Se fossi cacciata per aver contestato voto a favore di Salvini - sarebbe inquietante” : “Può darsi che sarò cacciata, spero di no, perché il mio percorso nel M5s dura da un decennio. sarebbe inquietante essere cacciati perché ho contestato il voto a favore del salvataggio di Salvini nel caso Diciotti. Sembra un paradosso che, fino a due anni fa, sarebbe stato un’eresia”. Così, a Otto e Mezzo (La7), risponde a una domanda di Lilli Gruber la senatrice M5s, Elena Fattori, che aggiunge: “Nel M5s c’è chi, come me e Paola Nugnes, dice ...

Diciotti - Fattori : “Per la prima volta M5s ha votato a favore dell’immunità. Taverna? Parole illegittime su 40% della base” : “Il voto online sul caso Diciotti-Salvini? La piattaforma Rousseau è uno strumento privato di un’associazione privata. E’, appunto, uno strumento, non è la democrazia diretta e non è il M5s. Traslare questo strumento per decisioni governative così importanti, a mio avviso, non è legittimo perché non è una piattaforma pubblica, non ha il controllo di un ente terzo”. Sono le Parole pronunciate ai microfoni de ...

