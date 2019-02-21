Traffico Roma del 21-02-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 21-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA E IN CARREGGIATA ESTERNA , TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE TRA L’USCITA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’ IN ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA E IN CARREGGIATA ESTERNA , TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE TRA L’USCITA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’ IN ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ALL’AURELIO SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DEL DON GUANELLA INCIDENTE ANCHE SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA CI SONO CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA ALTRE CODE PER INCIDENTE SU CORSO TRIESTE IN DIREZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 16.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA CI SONO CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA ALTRE CODE PER INCIDENTE SU CORSO TRIESTE IN DIREZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA GORIZIA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE IN ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA PROVOCA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA PROVOCA CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE IN VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA PROVOCA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA PROVOCA CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE IN VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … DALLE ORE 10, CHIUSA TEMPORANEAMENTE , VIA DI PORTA MAGGIORE PER LAVORI TRA VIALE MANZONI E PIAZZA DI PORTA MAGGIORE IN DIREZIONE DI VIA PRENESTINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE VIE LIMITROFE. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … DALLE ORE 10, CHIUSA TEMPORANEAMENTE , VIA DI PORTA MAGGIORE PER LAVORI TRA VIALE MANZONI E PIAZZA DI PORTA MAGGIORE IN DIREZIONE DI VIA PRENESTINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE VIE LIMITROFE. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 12 : 30 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane chiuso temporaneamente dalle ore 10:00 via di Porta Maggiore per lavori tra Viale Manzoni e Piazza di Porta Maggiore in direzione di via Prenestina possibile allenamenti nelle vie limitrofe trafficata ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CHIUSA TEMPORANEAMENTE , DALLE ORE 10, VIA DI PORTA MAGGIORE PER LAVORI TRA VIALE MANZONI E PIAZZA DI PORTA MAGGIORE IN DIREZIONE DI VIA PRENESTINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE VIE LIMITROFE. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER UN CANTIERE TRA IL RACCORDO E SAXA RUBRA IN ENTRATA IN CITTA’. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO E ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER UN CANTIERE TRA IL RACCORDO E SAXA RUBRA IN ENTRATA IN CITTA’. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO E ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER UN CANTIERE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA IN CITTA’. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO E ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 09 : 00 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane con le rughe Castel de ceveri verso Roma sulla via Flaminia per un cantiere Tra la tartaruga si sta in fila a partire dal raccordo in entrata in città di discussione anche sul raccordo in prossimità ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI VERSO Roma. SULLA VIA FLAMINIA PER UN CANTIERE TRA LABARO E SAXA RUBRA SI STA’ IN FILA A PARTIRE DAL RACCORDO IN ENTRATA IN CITTA’. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 19 | 00
VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 21-02-2019 ore 19:00 (Di giovedì 21 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … POCO E’ CMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE AUTO IN FILA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA E IN CARREGGIATA ESTERNA , TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA IN TANGENZIALE CODE PER Traffico TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA E A SEGUIRE TRA MONTI TIBURTINI E IL BIVIO PER LA A24 ALL’AURELIO SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE 13° ANCHE SULLA VIA CASSIA POCO FUORI IL RACCORDO ANULARE A ISOLA FARNESE SI STANNO FORMANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI T E IL RACCORDO ANULARE MIGLIORA INVECE LA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA ORA ...
romadailynews
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