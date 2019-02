“Scusatemi” Poi si impicca nell’autosalone Massimo | 42 anni | lascia moglie e figli

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Un imprenditore ciociaro si è tolto la vita nel suo autosalone ad Anagni, in provincia di Frosinone in via Giminiani,ndo la comunità sotto choc.Caldarozzi, 42, proprietario di un autosalone plurimarche, era infatti molto conosciuto nella cittadina in provincia di Frosinone.Fin dal mattino,situata lungo la via Anticolana, ad Anagni, i clienti bussavano inutilmente alla porta, cercando il giovane imprenditore che non rispondeva neppure al telefono. Secondo quanto riporta il quotidiano Ciociaria Oggi, ‘qualcuno, dall’attiguo negozio di mobili d’arredamento, chiedeva ai familiari se fossero in possesso di un doppione della chiave, preoccupati chepotesse aver avuto un malore’’.Uno dei ragazzi che cercava l’imprenditore ha deciso di scavalcare il muro di recinzione dello stabile e di entrare ...