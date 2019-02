Pd | Matteo Richetti | “Se vengono tradite le mie idee mi arrabbio | non accetto lezioni da

Pd - parola d'ordine : gestire Matteo Richetti e ignorare il problema : "Sentiamoci dopo", "Sì, ti mando un audio...". I deputati dem provano a prendere alla leggera la pubblicazione su HuffPost del file nel quale Matteo Richetti, parlando fuori dai denti in una chat di suoi sostenitori, minaccia il divorzio dalla mozione Martina (anzi, manda proprio "a cag...e" il suo candidato segretario), attaccando la gestione delle liste per le primarie, soprattutto ad opera della componente renziana capeggiata da Luca ...

