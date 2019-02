Caso Diciotti - Nugnes - M5S - : 'Il voto potrebbe costarci caro' - : Malessere nel Movimento dopo che il voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau che hanno detto NO alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro Salvini

"Chi cambia idea su tutto e continuamente dovrebbe andare via" - dice Nugnes (M5s) : "Chi cambia idea su tutto e continuamente dovrebbe andare via, noi altri difendiamo i principi, loro le posizioni acquisite, e soprattutto una idea di società respingente, basata sulle differenze, sulla discriminazione, che non è del vero M5s". Così Paola Nugnes, senatrice M5s critica sul non far sottoporre a processo Matteo Salvini per la vicenda Diciotti, interpellata dall'Agi replica alla senatrice Paola Taverna che in ...

Diciotti - domani voto M5s online su Salvini/ Quesito sul Blog : Nugnes - "non è chiaro" : voto online M5s per il processo a Salvini: Diciotti, polemiche sul Quesito, 'non è chiaro'. Indagati anche Conte, Di Maio e Toninelli?

M5S - lanciata la consultazione sul processo a Salvini 'Se dici no all autorizzazione - vota sì'. Nugnes 'La formula non è chiara' : ... verso apertura fascicolo di NATALE BRUNO In un lungo passaggio si parla della particolarità del caso, provando a dimostrare che non c'è alcuna contraddizione rispetto alla linea politica sempre ...

M5S - Nugnes : Ogni divergenza a linea Di Maio considerata tradimento : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Nugnes (M5s) : “Di Maio ha lo stesso conflitto di interessi che aveva Renzi. E’ vicepremier e insieme capo politico” : Paola Nugnes, senatrice M5S analizza la situazione all’interno del Movimento dopo l’esito delle elezioni in Abruzzo: “Il problema è il cambiamento radicale del M5S durante questa legislatura, dove c’è un capo politico che detta la linea politica ed ogni divergenza è considerata un tradimento”. La senatrice, ancora sotto osservazione dei probiviri, dopo la contrarietà espressa al ‘Decreto Sicurezza, ...

M5s - Paola Nugnes : "Abbiamo fallito - decisioni sempre calate dall'alto" : "Il Movimento non è più il Movimento. Dovevamo essere meglio dei partiti, superarli. Ammettiamolo: non siamo riusciti a realizzare la democrazia diretta". Alla senatrice Paola Nugnes , vicina a ...

Fondi residui dei rimborsi M5s a Rousseau. Nugnes attacca : "Inconcepibile" : Un organo centrale, creato apposta per "curare attivamente l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la disciplina, la rendicontazione e la gestione delle restituzioni degli stipendi e dei rimborsi" percepiti dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. E presieduto da Luigi Di Maio, insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Si tratta del "comitato per le rendicontazioni e i rimborsi del Movimento 5 ...

Nugnes : "Se votano no su Salvini lascio M5S" : Roma, 30 gen., AdnKronos, - Si alza la tensione al Senato per la vicenda Salvini-Diciotti, tra l'ala 'ortodossa' del Movimento 5 Stelle ferma sulla scelta di dire sì all'autorizzazione a procedere nei ...

Nugnes - M5s - : no braccio di ferro su migranti in mezzo al mare : Roma, 8 gen., askanews, - 'Credo che il presidente del Consiglio Conte ed il presidente della Repubblica insieme al ministro Toninelli possano e debbano sbloccare una situazione che si è protratta ...

Paola Nugnes - M5S - con i sindaci : "Sollevazione comprensibile" : Paola Nugnes del Movimento 5 Stelle si schiera con i sindaci contrari al decreto Sicurezza di Matteo Salvini. ' A quanto mi risulta, non solo Palermo, ma anche altri Comuni sono pronti a non applicare ...

Paola Nugnes (M5S) : “Io sospesa… mi hanno rovinato il capodanno!” : Paola Nugnes sospesa dal M5S, lei dichiara: “rovinato il mio capodanno” L’intervento dei Probiviri del M5S ha innescato malcontento e polemiche nelle file dei pentastellati. Dopo le espulsioni dei senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e degli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli, un intervento tra il rammaricato e un po’ disilluso viene da parte della senatrice Paola Nugnes tramite Facebook. Nugnes e la sua ...