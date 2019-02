Motomondiale | Brad Binder e Aron Canet al comando nel day 2 dei test di Moto 2 e Moto 3

oasport

(Di giovedì 21 febbraio 2019) La seconda giornata deidi Jerez de la Frontera riservati alle classi del Mondiale2 e3 è andata in archivio conedaldelle rispettive graduatorie.In2 ha finalmente lasciato il segno(KTM), uno dei principali favoriti per il titolo iridato che oggi ha firmato il miglior tempo assoluto in 1’41″284. Il sudafricano ha regolato di appena 0.018 lo spagnolo Jorge Navarro, centauro del Team +Ego Speed Up, e di 0.139 la grande speranza italiana in ottica Mondiale, Luca Marini. Il fratello di Valentino Rossi, autore del miglior tempo nella prima giornata, si è confermato molto rapido anche oggi alla guida della Kalex dello Sky Racing Team VR46 inserendosi in terza piazza davanti al britannico Sam Lowes (Federal Oil Gresini), quarto a +0.142 dalla vetta. Il tedesco Remy Gardner (Kalex) ha chiuso il day 2 a Jerez in ...