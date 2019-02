Massimo Zanetti Beverage Group si rafforza a Dubai in vista di Expo 2020

finanza

: Attivo Unitario Pubblico Impiego CGIL CISL UIL Intervento di Massimo Zanetti, Segretario generale Uilpa Veneto e Ui… - uilpanazionale : Attivo Unitario Pubblico Impiego CGIL CISL UIL Intervento di Massimo Zanetti, Segretario generale Uilpa Veneto e Ui… - fleapaint : @melo_massimo @Inter @MauroIcardi Stano,la nord aveva capito tutto anche con zanetti,ma nessuno lo dice - HorecaNewsit : Massimo Zanetti Beverage Group protagonista a Gulfood - -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) ... si inserisce all'interno di un disegno più ampio del Gruppo che ha come obiettivo quello di presidiare in maniera efficace e diretta uno dei mercati a tasso di crescita più alto al mondo in termini ...