Leo Gullotta | Il coming out non è importante | io non l' ho fatto

Leo Gullotta : "È imbarazzante vedere in alcuni telegiornali un politico che si fa i selfie a casa propria o nel proprio ministero" : Leo Gullotta rompe il silenzio e torna a parlare ai microfoni di Rai Radio 2, ospite della trasmissione I Lunatici. Il comico analizza la società italiana odierna, a partire dai giovani, in cui "c'è stato un abbandono per alcuni temi, a cominciare dalla scuola. I ragazzi, i giovani, sono stati schiaffeggiati. Qui ogni Governo che arriva da trent'anni a questa parte taglia su scuola, università e cultura. Ai giovani dico ...

Vieni da Me - Leo Gullotta e la tragica morte della sorella : "Come se ne è andata" - strazio da Caterina Balivo : A Vieni da me di Caterina Balivo, si confessa Leo Gullotta. L'attore comico si apre e ricorda la sorella scomparsa prematuramente. “La curiosità è un mio elemento distintivo, già da bambino”, premette Gullotta parlando della sua vita nella Catania di un tempo. "Nella vita bisogna avere curiosità per