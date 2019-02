Gabriele la Porta | morto conduttore RaiNotte Timperi ' un amico | realizzò mio sogno'

Morto Gabriele La Porta - storico volto televisivo di Rai Notte : il tragico annuncio del figlio : "In molti, forse, lo ricorderanno come il volto di Rai Notte . Io lo ricordo perché era mio padre. Il mio dolcissimo papà. Il cuore del mio cuore". Lo scrive il figlio di Gabriele La Porta , Michele. "Nella logica, inevitabile, della vita e la morte, accetto il suo viaggio. L'ultimo. Eppure, il mondo,

È morto Gabriele La Porta - volto celebre di Rainotte : Si è spento all"età di 73 anni Gabriele La Porta, giornalista e conduttore tv, volto storico della Rai per oltre 42 anni. A dare l"annuncio in una nota è stato il figlio Michele. Malato da tempo, Gabriele La Porta è passato a miglior vita il 19 Febbraio scorso."In molti lo ricorderanno per essere stato il volto di Rainotte. Io lo ricordo perché era mio padre, il mio dolcissimo papà. Nella logica inevitabile della morte, accetto il suo ultimo ...