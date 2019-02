Diciotti | migranti costretti a restare a bordo chiedono un risarcimento all’Italia 

Nave Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Conte e Salvini : Ricorso d'urgenza al tribunale civile di Roma. Uno studio legale romano sollecita cifre tra 42mila e i 71mila euro per la privazione della libertà personale

Diciotti - Bongiorno : «Salvini non ha eluso la legge - ha fatto pure l’interesse dei migranti» : La ministra della Pubblica amministrazione ospite degli studi romani del Corriere intervistata da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi che selezionerà le domande su Twitter con l’hashtag #corrierelive

L'errore nel quesito per il voto su Salvini - i migranti della Diciotti diventano 137 : Erano 177 i migranti a bordo della nave Diciotti trattenuta nel porto di Catania nell'agosto scorso. Sul quesito postato sul blog dei Cinquestelle, in merito al quale gli iscritti potranno votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, si parla invece di "137 migranti" che si trovavano sulla motovedetta della Guardia costiera italiana.Il numero di 177 è contenuto nei documenti ...

Diciotti - la difesa di Salvini : «Sequestro dei migranti? Scesero due ore dopo l’ok» : Il ministro dell’Interno difende una «decisione collegiale» presa per la «sicurezza nazionale» e attacca il tribunale dei ministri di Catania. La relazione rivista con Giulia Bongiorno

Migranti - Salvini non va in Giunta sulla Diciotti : 'Porto una memoria' : Perché 'scripta manent' spiega il ministro dell'Interno che, quindi, depositerà una memoria scritta ai commissari guidati da Maurizio Gasparri che si riuniranno il 7 febbraio per decidere se ...

Fico : “Salvare e far sbarcare subito i migranti”. Sul caso Diciotti : “Per me direi sì a processo” : Il presidente della Camera Roberto Fico, ospite di Fabio Fazio, ha parlato di migranti e anche del caso Diciotti: “Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi rispetto a questo”. Sull'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti: “Personalmente pregherei la Camera di dare l'autorizzazione”. La replica del vicepremier: “Dice no a tutto tranne ai migranti e ai processi”.Continua a leggere

Fico : migranti devono sbarcare. Diciotti? Per me direi sì a processo - : Il presidente della Camera ha parlato anche dela Tav, sui cui il M5s è contrario e "non è possibile tornare indietro". Dura replica di Salvini: "Dice no a tutto tranne a immigrati e processi"

Diciotti e Sea Watch - Matteo Salvini e il sondaggio-plebiscito sui migranti. Suicidio Pd : "Il processo..." : Un plebiscito per Matteo Salvini sui migranti. Secondo un sondaggio pubblicato dal Messaggero, il 63% degli italiani è contrario a processare il ministro degli Interni per il caso Diciotti, solo il 27% è favorevole e il restante 10% non si espone. Promozione piena, dunque, per la politica sui migran

Migranti - Giarrusso M5S 'Su Diciotti decisione del Governo - memoria del premier Conte e dei ministri' : Con un assist nei suoi confronti in serata era intervenuto il premier Giuseppe Conte affermando: 'la responsabilità politica è mia'. Stamattina il senatore Giarrusso ribadisce che fu 'una decisione ...

Caso Diciotti - il mancato sbarco dei 177 migranti è costato 300mila euro allo Stato : Per i pm della Corte dei Conti del Lazio, che a settembre avevano aperto un fascicolo per appurare l'esistenza o meno di un danno erariale, la vicenda della nave Diciotti sarebbe costata allo Stato ben 300mila euro. Possibile: "Salvini ha in pratica pagato con i soldi pubblici un suo atto di propaganda".Continua a leggere

Migranti - Salvini : «Sulla Diciotti il processo non va fatto - ho agito nell'interesse pubblico» : Basti pensare che l'articolo 79 paragrafo primo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma: «L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni ...

Migranti - Diciotti e processo a Matteo Salvini - Franco Bechis : 'La prova dell'indegnità di questo governo' : Con la richiesta di rinvio a giudizio per Salvini, sottolinea Bechis, 'non è in gioco la giustizia ma la politica. Non deve esistere nemmeno la scelta personale di Salvini di farsi o meno processare, ...