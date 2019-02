Aprite i porti | polemica per la frase di Emma in concerto | la risposta della

L’invito politico di Emma Marrone ad Eboli : “Aprite i porti” ed è polemica : Più che una dichiarazione contro la politica di Salvini è da considerarsi un invito ad accogliere i migranti, niente altro, ma sul web non sono mancate le polemiche. Emma Marrone ad Eboli, nel corso del concerto che si è tenuto lunedì 18 febbraio, ha rivolto un invito all'Italia, un appello ad accogliere i migranti: "Aprite i porti". Le sue parole sono state accolte solo da applausi al PalaSele di Eboli, Salerno, ma è sul web che non sono ...

Emma Marrone infiamma il palco di Eboli e grida : "Aprite i porti" : Emma Marrone canta a Eboli, in provincia di Salerno, ed infiamma l'animo dei fan. Questa volta però ad animare la folla non è stata soltanto la grinta della cantante, ma anche un messaggio gridato forte e chiaro dal palco del Palasele: "Aprite i porti!".Insomma, una vera e propria presa di posizione contro le politiche di respingimento dell'attuale governo e, in particolare, del ministro dell'Interno Matteo Salvini.Emma non ...

Emma Marrone emoziona nel concerto ad Eboli e fa un appello : 'Aprite i porti' : La cantante salentina Emma Marrone è tornata a far parlare di sé, ma questa volta non solo per la musica. Dopo aver informato i suoi followers della sua nuova collaborazione musicale, che la vede impegnata nella release del singolo 'Love is madness' featuring Thirty Seconds To Mars, l'ex-fidanzata di Stefano De Martino ha lanciato un monito al Governo giallo-verde. Il concerto, tanto discusso nelle ultime ore, si è tenuto lo scorso 19 febbraio e ...

Emma scatena la polemica in concerto : 'Aprite i porti!' : Secondo quanto è stato riportato dai principali quotidiani nostrani, la bella e brava Emma Marrone è tornata a far parlare di sé, per aver lanciato una provocazione al governo gialloverde. Nello specifico, nel bel mezzo di un concerto che l'ha vista sul palco di Eboli al Palasele, l'ex-fidanzata di Stefano De Martino ha lanciato un messaggio che sembrerebbe aver già diviso l'opinione pubblica.Emma e la provocazione al governo, live ad EboliEmma ...

Il selfie di Papa Francesco : «Aprite i porti» : Papa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, ...

"Aprite i porti" - sabato a Bologna la protesta nata sul web : Caso Sea Watch, l'appuntamento in piazza Maggiore alle 14: "Venite indossando qualcosa di rosso. Una catena umana per non lasciar morire in mare chi scappa da guerra, fame e povertà"

L'appello della Sea Watch alla politica : "Aprite i vostri porti e i vostri cuori"' : La pagina Facebook della Ong Sea Watch ha pubblicato un appello rivolto alla politica: ''Ogni vita umana è unica, con i suoi sogni, i suoi amori e le sue speranze se noi non continueremo a cercare e a salvare, quelle vite saranno perse per sempre. Dite ai vostri politici di ...

Sea Watch : «Sono 47 disperati - scappati dalle torture in Libia : “Aprite i porti”» : «Che vadano a Marsiglia». Uno. «Che tornino in Libia». Due. «Se li prenda l’Olanda». Tre. Parleranno di qualche carico di cui sbarazzarsi, vien da pensare. E invece no. Ancora una volta, è come Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Danilo Toninelli discutono di che fine fare a 47 esseri umani, naufraghi, che da una settimana girano nel Mediterraneo in cerca di un porto aperto in cui sbarcare. O meglio: «Almeno un porto in cui attraccare per ...

Sea Watch : «Sono disperati - scappati dalle torture in Libia : “Aprite i porti”» : «Che vadano a Marsiglia». Uno. «Che tornino in Libia». Due. «Se li prenda l’Olanda». Tre. Parleranno di qualche carico di cui sbarazzarsi, vien da pensare. E invece no. Ancora una volta, è come Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Danilo Toninelli discutono di che fine fare a 47 esseri umani, naufraghi, che da una settimana girano nel Mediterraneo in cerca di un porto aperto in cui sbarcare. O meglio: «Almeno un porto in cui attraccare per ...