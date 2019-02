Suburra 2 | dal 22 febbraio su Netflix torna la Roma malfamata VIDEO

Suburra torna dal 4 marzo in seconda serata su Rai2 dopo la prima di Made in Sud (Anteprima Blogo) : Evidentemente il pubblico della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo non è ancora pronto per una operazione come Suburra in prime time. Il verdetto dello scorso venerdì è stato piuttosto chiaro e la direzione della Rete 2 della Rai ha deciso di porre rimedio. La fiction, come abbiamo già avuto modo di dirvi, lascia la prima serata del venerdì per lasciare spazio alle repliche di NCIS, ma che fine farà Suburra?Secondo le ...

Dal flop su Rai2 a Netflix per Suburra La Serie : la seconda stagione ai nastri di partenza con una novità : Rai2 ha condannato Suburra La Serie al flop mandando in onda i primi episodi quando un anno e mezzo dopo il loro arrivo su Netflix e slittando più volte il debutto e piazzandolo in una serata un po' complicata per tutti. I fan hanno condannato questo comportamento sicuri del fatto che hanno già visto e rivisto gli episodi sulla piattaforma streaming la stessa che presto alzerà il velo anche sulla seconda stagione. Dal 22 febbraio Suburra 2 ...

Cast e personaggi di Suburra La Serie su Rai2 dal 15 febbraio : Alessandro Borghi è di nuovo Aureliano : Manca poco al debutto di Cast e personaggi di Suburra La Serie che da oggi, 15 febbraio, affolleranno il venerdì sera di Rai2 tra omicidi, scontri e importanti rivelazioni. Con la direzione di Michele Placido, Giuseppe Capotondi e Andrea Molaioli, la prima stagione della Serie prequel dell'omonimo film, sbarcherà questa sera su Rai2 ad oltre un anno dalla messa in onda su Netflix. Storie, ambizioni e appetiti leciti e illeciti di chi comanda ...

Suburra – La serie sbarca in chiaro su Rai2 : in prima serata dal 15 febbraio : Da venerdì 15 febbraio, in prima serata su Rai2 alle 21.10, Suburra – La serie sbarca anche sulla televisione in chiaro. La produzione di Netflix, che ha da tempo ricevuto il via libera per una seconda stagione, arriva così anche sugli schermi tv tradizionali, ospitata dalla rinnovatissima Rai2 nuovamente guidata da Carlo Freccero, che anche nella conferenza stampa di insediamento alla guida del canale si è definito un grande fan delle ...

La prima stagione di Suburra su Rai2 dal 15 febbraio : Spadino e Aureliano pronti per una nuova conquista : Due storie, due stili di vite ma un dettaglio comune: la voglia di rivalsa e di tagliare il cordone che li tiene ancorata ad una realtà che non è quella che vorrebbero, Spadino e Aureliano sono i protagonisti di Suburra che sbarca finalmente su Rai2. Dal 15 febbraio, al venerdì sera, l'appuntamento è con i primi episodi che lo scorso anno sono stati rilasciati su Netflix e che hanno conquistato i fan in tutto il mondo o, almeno, nei 190 Paesi in ...

Adamo Dionisi in Suburra 2? Il nuovo trailer rivela tre grandi spoiler sugli episodi in onda dal 22 febbraio : Ad un mese esatto dal debutto dei nuovi episodi, Suburra 2 si mostra nel primo vero trailer, un lungo video di oltre un minuto in cui i dettagli e le rivelazioni non mancano a cominciare dalle grande risposta sulla presenza di Adamo Dionisi. L'attore che ha prestato il volto al re degli zingari nella prima stagione tornerà oppure no? La risposta è arrivata proprio poco fa nel nuovo trailer della serie ed è, in qualche modo, uno dei tre grandi ...

Suburra avrà una terza e ultima stagione? Aureliano e Spadino dal Campidoglio al Governo : Suburra avrà una terza e ultima stagione? Per i fan della serie è arrivato il momento di chiedersi cosa succederà dopo i nuovi episodi che dal 22 febbraio arriveranno sulla piattaforma di Netflix. Manca ormai poco più di un mese al ritorno di Aureliano e Spadino, del loro difficile rapporto ma, soprattutto, della loro ascesa. Dopo aver litigato ed essersi impelagati in una difficile situazione lo scorso anno, i due adesso puntano al Campidoglio ...