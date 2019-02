Tappe bruciate e aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S8 dal 20 febbraio in Europa : Arrivano le novità più attese oggi 20 febbraio per gli utenti che sono ancora legati ad un Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che è stata avviata una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, la notizia vale per i modelli non brandizzati in commercio in Germania, ma è chiaro che nel giro di pochi giorni ci sarà la piena diffusione del pacchetto software nel resto ...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ iniziano a ricevere Android 9 Pie stabile in Germania : Samsung ha avviato il rollout di Android 9 Pie e della Samsung One UI su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ in Germania. L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ iniziano a ricevere Android 9 Pie stabile in Germania proviene da TuttoAndroid.

Nuovo Samsung Galaxy S10 - come seguire la presentazione in diretta streaming : Samsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 e S9 PlusSamsung Galaxy S9 ...

Wind tenta i propri clienti offrendo Samsung Galaxy S9 - S9+ e Note 9 a prezzi scontatissimi : Mentre Samsung sta per presentare i nuovi Galaxy S10, Wind tenta alcuni già clienti con offerte speciali dedicati ai flagship dello scorso anno. L'articolo Wind tenta i propri clienti offrendo Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 a prezzi scontatissimi proviene da TuttoAndroid.

Lo store di Samsung cambia nome e diventa Galaxy Store - con una nuova interfaccia : Alla vigilia del Galaxy Unpacked, nel quale saranno presentati i nuovi Galaxy S10, Samsung cambia nome al proprio app Store, che diventa Galaxy Store. L'articolo Lo Store di Samsung cambia nome e diventa Galaxy Store, con una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold - power bank wireless e nuovi spot - tutto a poche ore dal Galaxy Unpacked : Lo smartphone pieghevole di Samsung, che domani presenterà anche un power bank wireless, si chiamerà Glaaxy Fold, come anticipa @evleaks. L'articolo Samsung Galaxy Fold, power bank wireless e nuovi spot, tutto a poche ore dal Galaxy Unpacked proviene da tuttoAndroid.

Ecco alcune cover ufficiali dei Samsung Galaxy S10 - inclusa una LED “emozionale” : In rete sono apparsi alcuni accessori che chi deciderà di acquistare i modelli della serie Samsung Galaxy S10 si troverà a propria disposizione L'articolo Ecco alcune cover ufficiali dei Samsung Galaxy S10, inclusa una LED “emozionale” proviene da TuttoAndroid.

Prossimo anche il Samsung Galaxy M30 : previsto per la fine del mese : Era da un po' che non si avevano notizie sul Samsung Galaxy M30, di cui vi avevamo fornito in questo articolo il render e qualche dettaglio hardware. Dopo avervi rassicurato sull'arrivo in Italia del Galaxy M20, ritorniamo su quest'altro modello, che completa la triade insieme al restante Galaxy M10. La divisione indiana di Amazon ha confermato che il dispositivo sarà presentato localmente il Prossimo 27 febbraio, con messa in vendita a partire ...

Samsung Galaxy S10e Canary Yellow è ancora più “accecante” nel nuovo poster : Samsung Galaxy S10e Canary Yellow si mostra in un nuovo poster promozionale a poco più di 24 ore dall'evento di presentazione: siete pronti per il Galaxy UNPACKED di domani, 20 febbraio? L'articolo Samsung Galaxy S10e Canary Yellow è ancora più “accecante” nel nuovo poster proviene da TuttoAndroid.

Anteprima primo spot video Samsung Galaxy S10 e S10 Plus - non manca nulla all’appello : A 24 ore dall'uscita di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, dei due device si sa praticamente tutto e addirittura ora si può visionare anche il primo video spot che promuove la nuova serie, nella sua versione definitiva e finale. Un regalo inaspettato che giunge dalla Norvegia dove un'emittente locale, certamente per sbaglio, ha fatto andare in onda il commercial prima del tempo. Certo, per la gioia di molti fan del brand per i quali ogni aspetto ...

Non si accontenta il Samsung Galaxy Note 9 : XXS2CSB3 di febbraio : Continua a muoversi la situazione relativa al Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia: il device sta ricevendo un altro minor-update (firmware N960FXXS2CSB3), deputato all'integrazione della patch di sicurezza di febbraio 2019, dal peso complessivo di circa 100MB, e poco più. Come avrete capito, trattasi di un firmware assai risicato, avente solo la mansione di incrementare il livello di protezione del sistema operativo con le ultime correzioni ...

Alla riscossa i Samsung Galaxy S8 no brand : XXS4CSB1 - ma senza Pie : Non si tratterà di Android 9.0 Pie, ma i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand Italia stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento, contraddistinto dAlla sigla XXS4CSB1. L'obiettivo è quello di innalzare il tasso di sicurezza dei dispositivi: il pacchetto reca con sé la patch di febbraio 2019, l'ultima messa a disposizione da Google, e che include anche le correzioni a 12 vulnerabilità specifiche del software proprietario. L'aggiornamento ...

Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano : arrivano le patch di febbraio - ma manca Android 9 Pie : Aggiornamenti in arrivo per Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+. arrivano le nuove patch di sicurezza di febbraio ma non c'è ancora traccia di Android 9 Pie e dell'annessa Samsung One UI, purtroppo. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano: arrivano le patch di febbraio, ma manca Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active si mostra in tutta la sua bellezza : In attesa della sua presentazione ufficiale, il Samsung Galaxy Watch Active continua ad essere protagonista di apparizioni in Rete. Ecco l'ultima L'articolo Samsung Galaxy Watch Active si mostra in tutta la sua bellezza proviene da TuttoAndroid.