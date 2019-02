Perché candidarsi a posizioni lavorative per cui non si è pienamente qualificati è una

gqitalia

: @nixheda Forse mi sono spiegato male, credo che un giovane debba innanzitutto dedicarsi allo studio perché oggi sen… - franco20351 : @nixheda Forse mi sono spiegato male, credo che un giovane debba innanzitutto dedicarsi allo studio perché oggi sen… - deeplyfree3 : RT @joepie1976: @ladyonorato @borghi_claudio Bisognerebbe dire a quel 'signore' perché abbiamo ceduto sovranità e perché chi ci doveva rapp… - angelojkd : @adrianobusolin Ecco perché perdono consensi, dopo queste minkiate possono andare a candidarsi in Africa -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Il primo approccio con il mondo degli annunci di lavoro può risultare un tantino frustrante:quando sei alle prime armi hai bisogno di un primo impiego per crearti un minimo di esperienza, ma al contempo avresti già bisogno di quell’esperienza per poterti candidare a qualsiasi tipo di impiego. Il famoso gatto che si morde la coda, insomma, che potrebbe scoraggiare chi di fatto si profila come un lavoratore “entry level”. Già,come sottolineano gli esperti di TalentWorks in un’intervista con il portale Money.com, sempre più datori di lavoro sembra aver clamorosamente alzato il tiro delle proprie richieste, complice la disoccupazione crescente e dunque l’abbondanza di possibili candidati. Un problema soprattutto per quei millennials con alle spalle uno stage o poco più, che cercano lavori in campi come la comunicazione, l’insegnamento, il digital e la finanza, ma anche la ...