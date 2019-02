NBA – La lealtà di Lillard | “resto a Portland anche senza titolo Anthony Davis? Capisco

sportfair

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Titoli NBA, priorità nella propria carriera e richieste di cessione: Damianfa il paragone fra la sua situazione e quella di, spezzando però una lancia in favore del collega Si sente spesso parlare dinell’ambiente NBA, la maggior parte delle volte in termini negativi. Le franchigie NBA hanno il pieno potere sui destini dei giocatori, scambiati da un giorno all’altro e sballotati da una parte all’altra dell’Americagrande preavviso. Gli stessi giocatori spesso forzano la propria cessione con la ‘minaccia’ di non rinnovare, oppure preferiscono far scadere i loro contratti per poi accordarsi con il miglior offerente in termini di miglior contratto/maggior possibilità di vincere.È tutto un business? Forse sì, ma qualcuno dimostra ancora di credere in determinati valori. Damian, stella deiTrail ...