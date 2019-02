Meghan Markle a New York in compagnia delle amiche

people24.myblog

: Meghan Markle, nei cinema il film dello scandalo: festaiola e discinta prima di Suits e Harry - infoitcultura : Meghan Markle, nei cinema il film dello scandalo: festaiola e discinta prima di Suits e Harry - staiserenoblog : Stai Sereno: Meghan Markle a New York con le amiche - Cosmopolitan_IT : Tra di loro c'è il fantastico principe Harry. -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)è sbarcata a New, per la prima volta dopo le nozze del maggio 2018 con il principe Harry. L’occasione è un baby-shower con le care, ma la duchessa di Sussex ne approfitta per qualche giorno di relax tra visite ai musei e cene lussuose, come quella con Serena Williams. Un pomeriggio a spasso con Abigail Spencer, amica della duchessa e co-protagonista di Suits, una serata con l’inseparabile Jessica Mulroney, una cena nel ristorante preferito da Donald Trump con la tennista Serena Williams.a Newnon passa inosservata, nonostante abbia fatto una partenza in sordina da Londra senza il principe Harry e senza impegni pubblici. Scortata dagli ufficiali del Dipartimento di Stato e dallo staff della sicurezza reale, si diverte per la fredda Newsfoggiando il suo pancione di sette mesi. Sorridente e felice, le mani a tenere stretto il ...