L' avventura grafica cyberpunk Technobabylon | Birthright è il primo titolo in 3D di Wadjet

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Dopo aver passato gli ultimi 13 anni a lavorare su avventure punta e clicca in 2D,Eye Games si prepara ad entrare nella terza dimensione con il suo, seguito dell'sci-fiCome riporta Rock Paper Shotgun, il boss diEye Games Dave Gilbert ha condiviso alcune immagini del gioco su Twitter, accompagnate da una battuta:"Quando ho fondatoEye nel 2006, i nostri titoli sembrano di 10 o 15 anni prima, da allora nulla è cambiato. Detto questo, è stata un'esperienza interessante vedere come è fatta una salsiccia in 3D. Sicuramente richiede molta più pianificazione. Il 3D potrebbe non comparire nei prossimi giochi ma per ora stiamo valutando la cosa."Leggi altro...