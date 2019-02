Agenzia delle Entrate | fattura elettronica 2019 | chi rischia i controlli

Concorso Agenzia delle Entrate 2019 : bando 160 posti - requisiti-scadenza : Concorso Agenzia delle Entrate 2019: bando 160 posti, requisiti-scadenza Scadenza Concorso Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha indetto un Concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 160 dirigenti da destinare alla direzione degli uffici. Il Concorso è diviso in due bandi, a loro volta riservati rispettivamente a 150 ruoli per la gestione, riscossione e contenzioso dei tributi e a 10 ruoli per la gestione dei servizi ...

Contatti Agenzia delle Entrate : numero verde - ticket e assistenza : Contatti Agenzia delle Entrate: numero verde, ticket e assistenza Come contattare l’Agenzia delle Entrate Come molti già sanno l’Agenzia delle Entrate è una Agenzia pubblica le cui funzioni sono relative agli accertamenti ed ai controlli di natura fiscale. Si occupa di gestione dei tributi e ha a che fare con ciò che concerne le tasse. Sono infatti tanti gli articoli che pubblichiamo in cui vi parliamo dei controlli e delle ...

Conto corrente : controlli Agenzia delle Entrate senza preavviso - quali sono : Conto corrente: controlli Agenzia delle Entrate senza preavviso, quali sono Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate Tempi duri per la privacy dei titolari di Conto corrente, visto che non esiste più. Sparito il segreto bancario, il Conto corrente è alla portata degli occhi del Fisco. E in particolare dell’Agenzia delle Entrate, ma anche della Guardia di Finanza. Si parla solo di Conto corrente, per semplificare, ma invero possono ...

Agenzia delle Entrate : in arrivo molti avvisi di compliance per i contribuenti : Oggi, 15 febbraio, l’Agenzia delle Entrate è uscita in via ufficiale con un nuovo provvedimento pubblicato sul suo sito ufficiale. Il provvedimento di cui trattiamo è il n° 37776 del 2019 e riguarda numerosi avvisi che adesso verranno recapitati ai contribuenti. Le Entrate li chiamano avvisi multireddito e rientrano nel progetto di semplificazione e di miglioramento delle comunicazioni tra Fisco e cittadini- Secondo le Entrate infatti, le ...

Salerno - arrestato per corruzione il direttore dell’Agenzia delle Entrate : faceva maxi sconti in cambio di gioielli : È stato arrestato il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Salerno, Emilio Vastarella, dopo esser stato scoperto a praticare un extra sconto non dovuto a un imprenditore caseario in cambio di oggetti preziosi. A smascherarlo è stata un’indagine per corruzione condotta dalla guardia di finanza e dai carabinieri di Salerno e coordinata dalla Dda. Oltre a Vastarella – al quale sono stati concessi i domiciliari – sono ...

Agenzia delle Entrate di Avellino al centro di una interrogazione del sen. Claudio Barbaro - Magazine Pragma : 90 Barbaro Al Ministro dell'economia e delle finanze. Premesso che: all'interrogante risulta che sia prassi troppo frequente dell'Agenzia delle Entrate di Avellino la produzione di accertamenti ...

Casting per comparse di una nuova serie TV di Mediaset e per modelle dell'Agenzia MVM : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di varie comparse per la realizzazione di una importante serie televisiva, che andrà in onda sulle reti Mediaset, dal titolo Il Processo. Le riprese verranno poi effettuate integralmente a Mantova e tra gli interpreti principali ci sarà la nota attrice Vittoria Puccini....Continua a leggere

Concorso Agenzia delle Entrate - nuovo rinvio per l'esame da 510 posti a tempo indeterminato : L'Agenzia ha fatto sapere che bisognerà attendere il prossimo 29 marzo per conoscere la data e la sede in cui verrà svolta...

Concorso Agenzia delle Entrate 2019 : bando 160 posti - requisiti-scadenza : Concorso Agenzia delle Entrate 2019: bando 160 posti, requisiti-scadenza L’Agenzia delle Entrate ha indetto un Concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 160 dirigenti da destinare alla direzione degli uffici. Il Concorso è diviso in due bandi, a loro volta riservati rispettivamente a 150 ruoli per la gestione, riscossione e contenzioso dei tributi e a 10 ruoli per la gestione dei servizi catastali. Andiamo quindi a consultare i bandi e ...