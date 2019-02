Sempre più limitate le ricariche TIM da 5 euro | ulteriori paletti dal 19 febbraio

Sondaggi - la Lega vola. 5 Stelle Sempre più giù : ora l'incubo è il 20% : Le intenzioni di voto raccolte dagli ultimi Sondaggi sono una mazzata senza mezzi termini per il Movimento 5 Stelle. Secondo l'ultima rilevazione di Swg per La7, i pentastellati non riescono a bloccare l'morragia di consensi: attualmente il partito è dato al 22,1%, perdendo in appena una settimana un punto percentuale e due decimali. Insomma, l'ennesimo Sondaggio "tragico" per Di Maio e i suoi.Un crollo che è probabilmente destinato ad ...

Taylor Mega replica alle critiche : “Di soldi si può Sempre averne di più” : Taylor Mega risponde alle critiche: “Non c’è nulla di male a voler guadagnare un milione di euro al mese” Taylor Mega non è certo una persona che le manda a dire e, pertanto, quando c’è da esporre il suo pensiero in merito ad una questione non si tira mai indietro. Che non si lascia intimidire […] L'articolo Taylor Mega replica alle critiche: “Di soldi si può sempre averne di più” proviene da Gossip e Tv.

Harry e William Sempre più lontani : dividono anche lo staff per non far litigare le mogli Meghan e Kate : Dopo le residenze, i principi William e Harry dividono anche lo staff. Fino a ieri infatti, i due fratelli hanno sempre avuto un’unica corte, fatta di pubbliche relazioni, addetti alla sicurezza e servitori. Il Sunday Times ha rivelato infatti che nelle prossime settimane i collaboratori comuni, a cominciare dai responsabili della comunicazione, i portavoce che gestiscono l’immagine mediatica, verranno divisi per soddisfare meglio le diverse ...

Appuntamento con la Luna più grande e luminosa di Sempre : Dopo l'eclissi totale avvenuta tra il 20 e il 21 gennaio del 2019, stasera sarà possibile osservare una vera e propria Super Luna. La Luna, infatti, sarà più grande e luminosa di sempre. Uno spettacolo, quindi, da non perdere per poter ammirare le meraviglie che ci offre l'astronomia. Come mai il nostro satellite sarà più grande e luminoso Stasera, gli astrofili potranno ammirare al meglio il satellite più bello e misterioso che ci sia: la Luna. ...

IBM Studios - Milano Sempre più High Tech : Parte di una rete di hub fisici aperti in tutto il mondo, il Garage stimola le aziende, di ogni tipo e settore, a dare corpo all'innovazione. Da un lato favorendo la collaborazione tra product ...

L'Europa di domani sarà un po' più sovranista - ma Sempre europeista : Ma il dato non sarebbe comunque tale da modificare gli equilibri della Ue: la stessa coalizione 'politica' a tre, Ppe, S&D e Alde che nel 2014 portò alla nascita della Commissione Juncker e che ...

L'Europa di domani sarà un po' più sovranista - ma Sempre europeista : Popolari e Socialisti in deciso calo e senza più una maggioranza a due, ma con una tenuta ancora solida assieme ai liberali dell'Alde. E crescita delle forze ‘sovraniste' che, sommate, otterrebbero comunque solo 153 seggi su 705. Questo il quadro che emerge dalle proiezioni del Parlamento europeo in vista delle elezioni di maggio. Il confronto con l'Assemblea attuale, quella uscita dal voto del 2014 che ha dato inizio all'ottava legislatura ...

Trono Over - Ida e Gianni Sempre più uniti : parole d’affetto anche sui social : Uomini e Donne, Ida e Gianni sempre più uniti dopo lo scontro con Riccardo: i due protagonisti del Trono Over si scambiano parole d’affetto anche sui social La stima che Gianni Sperti ha dichiarato di avere nei confronti di Ida Platano, specialmente dopo la partecipazione di quest’ultima a Temptation Island, è ampiamente ricambiata dalla dama […] L'articolo Trono Over, Ida e Gianni sempre più uniti: parole d’affetto anche ...

Huawei - Siria - Iran - auto - business Ue Sempre più lontana dagli Usa : L'Europa, guidata da Angela Merkel, sfida gli Stati Uniti su più fronti (Iran, Huawei, jihadisti, dazi sulle auto) e si avvicina a Pechino. Motivo? I timori per l'economia tedesca Segui su affaritaliani.it

Obesità - Sempre più trapianti di fegato ma mancano specialisti : Roma, 18 feb., askanews, - Il sistema trapiantologico italiano in campo epatico vede profilarsi una congiuntura estremamente complessa e preoccupante. Nei prossimi dieci anni, in Italia, almeno ...

L’Anticiclone che stravolge il clima d’Europa : è il Febbraio più caldo di Sempre - un “Anno Senza Inverno” su gran parte del Continente : 1/15 ...

F1 – Test Barcellona : Williams Sempre più nei guai - il team di Grove rinuncia anche alla seconda giornata : La nuova FW42 non è ancora pronta, per questo motivo Kubica e Russell non potranno scendere in pista a Barcellona nemmeno domani Momento nerissimo in casa Williams, unica scuderia che non ha ancora preso parte ai Test di Barcellona. La nuova FW42 infatti non è stata del tutto assemblata, a causa della mancanza di alcune componenti non pervenute sul tracciato catalano. photo4/Lapresse Dopo aver saltato dunque il primo giorno, il team di ...

Sempre più valdostani convinti della 'buona pratica' del Biotestamento : Grande partecipazione di pubblico per la Tavola rotonda sul tema 'Il Biotestamento è legge: esperti a confronto', svoltasi a Hone venerdì 15 febbraio al Salone polivalente comunale, organizzato da ...

Melissa Satta - al luna park col figlio (e Kevin Boateng Sempre più lontano) : Melissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e ...