Ricetta spaghetti di farro al ragù di tofu | porri e uvetta | un piatto leggero e appetitoso

Ecco la Ricetta spaghetti olive e capperi - la “puttanesca” napoletana : Ecco la ricetta spaghetti olive e capperi , la “puttanesca” napoletana La pasta olive e capperi , o pasta alla puttanesca è un primo piatto facile da preparare e delizioso al palato. Di origine napoletana , conosciuto semplicemente come “aulive e cchjapparielle” è famoso quanto la pasta all’arrabbiata e i suoi ingredienti sono semplici e facili da reperire. La ricetta è davvero semplice: servono solo pomodoro, capperi , olive nere, peperoncino, olio ...

L’esclusiva Ricetta degli spaghetti alla carbonara dello Chef Borgomeo..una novità : L’esclusiva ricetta degli spaghetti alla carbonara ( dello Chef Borgomeo) Ingredienti: 1 tuorlo d’uovo a persona ( mi raccomando, solo il tuorlo) 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato a persona olio extravergine 200 g. di pancetta a cubetti 100 g. di prosciutto crudo a cubetti 1/2 bicchierino di Cognac Preparazione: In una ciottola mescolare per bene i tuorli con il parmigiano e metterli da parte; In una padella ...