Renzi sull arresto dei genitori ' Abnorme | ma non grido ai complotti'

Matteo Renzi : “Provvedimento assurdo. Fango sulla mia famiglia perché ho fatto politica” : Lo choc è tale che tranne i pasdaran sono pochi i Renziani pronti a scommettere ancora su un nuovo orizzonte politico, «il nuovo partito ieri è finito, la rinascita è azzoppata», dicono sommessi i più sinceri. ...

Matteo Renzi - Berlusconi sull'arresto dei genitori : 'Addolorato - la sinistra ha le sue colpe' : Secondo Berlusconi, l'arresto dei genitori di Renzi 'non sarebbe mai accaduto non avesse fatto politica'.

Lo "schiaffo" di Renzi a Salvini : "Voterò Sì sulla Diciotti" : In questo caso c'è una vicenda diversa dalla politica: su quella nave c'erano ragazze violentate e persone che secondo la magistratura avevano il diritto costituzionale di scendere. Tocca ai ...

Matteo Renzi querela Marco Travaglio per la sua faccia mostrata sulla carta igienica : Ancora una volta è bagarre legale tra l'ex Presidente del Consiglio ed ex leader del PD, Matteo Renzi, e il giornalista Marco Travaglio che, come è noto ai più, dirige "Il Fatto Quotidiano". Questa volta lo scontro, e quindi il motivo della querela di Renzi, risiede in un'apparizione tv di Travaglio avvenuta il 12 febbraio scorso, precisamente sull'emittente LA 7. Il direttore si trovava ospite della trasmissione Tagadà, e le telecamere hanno ...

UDU e Rete : continua la polemica sull’autonomia diffeRenziata : Enrico Gulluni, coordinatore nazionale UDU, ha recentemente detto la sua sull’autonomia differenziata. Una questione che preoccupa molte realtà legate all’istruzione italiana. Gulluni ha dichiarato: ‘Tutto ha inizio con il referendum consultivo farsa del 22 ottobre 2017 in tema di autonomia delle regioni Lombardia e Veneto: una consultazione ingannevole, unicamente finalizzata a creare consenso popolare a fini elettorali, che è ...

Renzi : “Il problema di Di Maio è l’assenza di cervello - non le manine”. Poi duro sulla Castelli : “Cialtrona” : “Il problema di Di Maio non sono le manine, ma la sua assenza di cervello”. Queste le parole di Matteo Renzi, senatore del Partito Democratico, intervenendo alla presentazione del suo ultimo libro “Un’altra strada”, alla Camera di Commercio di Roma. “Io ricordo lo scontro tv tra la Castelli e Padoan. Alla professionalità del nostro onorevole la Castelli ha risposto ‘Questo lo dice lei’. Studi ...

Matteo Renzi : “Non faccio autocritica sull’immigrazione - tenetevi il razzismo di Salvini” : L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi ha presentato il suo libro 'Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani', a Roma, al Tempio di Adriano: "I populisti sono al governo, e se c'è un responsabile del fatto che non siamo noi al governo con il M5S ebbene quello sono io".Continua a leggere

Matteo Renzi sulla crisi Italia-Francia : “Da cittadino italiano mi vergogno” : La crisi diplomatica che sta attraversando l’Italia e la Francia fa molto rumore, tanto da portare molti politici italiani a prenderne le distanze, uno di questi è Matteo Renzi La crisi diplomatica tra Italia e Francia, dopo il richiamo dell’ambasciatore da parte del governo di Parigi, tiene banco e diventa argomento di discussione non solo in Italia ma anche Oltralpe. L’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ne parla in ...

Matteo Renzi : “Toninelli non è cattivo - ma non ci arriva. Sulla Tav decide il Parlamento” : Matteo Renzi contro il ministro Danilo Toninelli: "Toninelli non è cattivo, ma proprio non ci arriva. Ieri l'ennesima gaffe sull'A22: ha detto che tornerà pubblica e non sa che è già pubblica. Ma oggi ha fatto peggio. L'Unione Europea ha detto che potrebbe toglierci i soldi della Tav. E Toninelli ha risposto all'UE: qui c'è un Governo sovrano che decide. Falso".Continua a leggere

Roma - il consigliere leghista Maurizio Politi parcheggia l’auto un’ora sulla corsia prefeRenziale. Lui : “Non c’è parcheggio” : La macchina del consigliere comunale della Lega parcheggiata per almeno un’ora sulla nuovissima corsia preferenziale di via del Tritone, nel cuore di Roma. Proprio di fronte all’ingresso della sede dei gruppi e delle commissioni capitoline. Un debutto non proprio edificante per il partito di Matteo Salvini in Campidoglio. A essere colto in fallo, infatti, è stato Maurizio Politi, giovane consigliere capitolino recentemente fuoriuscito da ...

Matteo Renzi smascherato - a un passo dalla scissione Pd : la bomba politica sull'ex premier : Alle primarie del 3 marzo, come è noto, saranno in tre a contendersi la segreteria del Pd: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, con il primo dato come favorito. E Matteo Renzi? Già, che fa l'ex premier? Come è noto, ad ora sta defilato, forse per la prima volta nel corso della su

Carlo Calenda - il sondaggio sulla sua lista che polverizza Matteo Renzi e il Pd : 'Puntiamo al 30%' : Carla Calenda ha un sondaggio molto ottimista tra le mani. L'ex ministro, intervistato da Alan Friedman, sostiene che il suo listone 'siamo europei', antisovranista, ha l'obiettivo di 'raggiungere il ...

Carlo Calenda - il sondaggio sulla sua lista che polverizza Matteo Renzi e il Pd : "Puntiamo al 30%" : Carla Calenda ha un sondaggio molto ottimista tra le mani. L'ex ministro, intervistato da Alan Friedman, sostiene che il suo listone "siamo europei", antisovranista, ha l'obiettivo di "raggiungere il 28 per cento". Riporta il Fatto quotidiano che in realtà Calenda voglia addirittura superare il 30 p