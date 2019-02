Le Iene | Nicolò De Devitiis minacciato di morte dopo l’intervista a Zaniolo

sportfair

: Con la mamma di Nicolò Zaniolo potete parlare di tutto. Di calcio, di posizioni preferite (per i selfie), ma non no… - redazioneiene : Con la mamma di Nicolò Zaniolo potete parlare di tutto. Di calcio, di posizioni preferite (per i selfie), ma non no… - redazioneiene : Un mega abbraccio al nostro @nicdedevitiis che è stato addirittura minacciato per il servizio al campione della Rom… - redazioneiene : Guardate come sbrocca il “nuovo Totti” Nicolò Zaniolo, quando @nicdedevitiis? propone alla sua mamma super social d… -

(Di martedì 19 febbraio 2019)è stato ‘vittima’ di una pungente intervista da parte della ienaDe, i tifosi della Roma l’hanno presa molto male Un’intervista satirica, insistente, pungente quella de Leal fenomeno della Roma. I tifosi della Roma non l’hanno presa bene, tanto da esporre un duro striscione contro l’autore di tale intervista, la ienaDe. Quest’ultimo oggi ha voluto mandare un video messaggio ai tifosi, professandosi anch’esso romanista doc.Deè stato anchedied ha chiuso il proprio account socialle tante critiche e minacce ricevute. Ecco il video della iena.Ecco come risponde la Iena @nicdeche è stato persino. Clicca sul link per tutti gli aggiornamenti di @giuliainnocenzi #Le...