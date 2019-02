Luigi Di Maio - arriva il Mutuo di cittadinanza : il disegno di legge del M5s - come funziona e a chi è destinato : Il 15 gennaio scorso il Movimento 5 Stelle ha presentato al Senato il disegno di legge n.1006 sul mutuo di cittadinanza relativo all' emergenza abitativa . Il testo, firmato da Emanuele Dessì , nasce ...

Sospensione Mutuo con Legge 104 : come funziona e chi ha diritto : Sospensione mutuo con Legge 104: come funziona e chi ha diritto come funziona il mutuo con la Legge 104: la Sospensione Sospensione mutuo: possono chiederlo alcune categorie di soggetti in base al Fondo di solidarietà dei mutui per l’ acquisto della prima casa. Vedremo di seguito cosa prevedono sia la normativa che gli accordi stipulati tra banche e consumatori. Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo ...

Mutuo Legge 104 : agevolazioni Cdp 2019 - importo e domanda : Mutuo Legge 104: agevolazioni Cdp 2019, importo e domanda agevolazioni disabili con Legge 104, il Mutuo Grazie a una convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti e Abi le famiglie numerose, quelle con disabili o formate da giovani coppie, potranno accedere a mutui agevolati per l’acquisto della prima casa o per effettuare dei lavori di ristrutturazione. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i contratti saranno esenti dalle ...

Sospensione Mutuo con Legge 104 : come funziona e chi ha diritto : Sospensione mutuo con Legge 104: come funziona e chi ha diritto come funziona il mutuo con la Legge 104: la Sospensione Sospensione mutuo: possono chiederlo alcune categorie di soggetti in base al Fondo di solidarietà dei mutui per l’ acquisto della prima casa. Vedremo di seguito cosa prevedono sia la normativa che gli accordi stipulati tra banche e consumatori. Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo ...