Mi Store è l’app ufficiale di Xiaomi che offre ulteriori vantaggi agli acquirenti

AltspaceVR : Microsoft pubblica sullo Store l’app ufficiale per Windows 10 : Il 5 ottobre 2017 Satya Nadella annunciò l’acquisizione di AltspaceVR, la piattaforma online attiva in ben 160 paesi che permette agli utenti di socializzare e incontrarsi attraverso degli eventi in realtà virtuale. A distanza di più di due anni, gli sviluppatori di Redmond hanno finalmente rilasciato l’applicazione ufficiale sul Microsoft store per tutti i visori compatibili con la Mixed Reality di Windows 10 espandendone quindi la ...