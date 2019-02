L' uscita per console dell' action RPG Ghost of a Tale slitta a marzo

Pensione anticipata 2019 : uscita a 63 anni - per chi è possibile : È possibile accedere alla Pensione anticipata nel 2018? E quali sono le soluzioni previste nel 2019? Innanzitutto va precisato che bisogna soddisfare determinati requisiti per uscire dal lavoro a 63 anni o poco più. E che non tutte le soluzioni sono a tempo indeterminato. Anzi, una proposta attualmente vigente scadrà entro la fine dell’anno, mentre il prossimo anno ne scadrà un’altra. Andiamo quindi a vedere tutte le possibilità da sfruttare per ...

Gallipoli - ferma il rapinatore all’uscita del supermercato dopo il colpo : il titolare lo ringrazia offrendo un posto di lavoro : Ha visto correre fuori dal supermercato un uomo con il cappuccio tirato sulla testa e armato di pistola e non c’ha pensato due volte: l’ha inseguito, l’ha bloccato, ha ingaggiato una colluttazione, gli ha strappato via l’arma e infine l’ha tenuto fermo fino all’arrivo della polizia. E’ successo ieri a Gallipoli e il protagonista di questa storia è Richard, un trentenne nigeriano che di solito chiede ...

Società 'Autostrade' : 'Chiusa l'uscita per sostituire i cartelli 'Basso lodigiano'' : Frontale alla rotonda, cinque feriti. I testimoni: 'Un'auto stava sorpassando' 3 Cercano di rapinarlo e lo pestano, ferito un 20enne 4 Lo rapina del cellulare poi si accorge che è un modello vecchio e ...

C'è un elettorato in libera uscita da conquistare. Serve un Pd ampio - aperto - inclusivo - unitario : Nel mezzo della discussione congressuale, che sta scuotendo positivamente il Pd, stanno emergendo novità importanti nella situazione sociale e politica del Paese. Nel campo democratico, tra le tante, ne vedo due particolarmente significative.La guida unitaria della Cgil da parte di Maurizio Landini, che ha dato una spinta di fiducia e di entusiasmo anche per la preparazione della riuscitissima manifestazione dei sindacati svoltasi a Roma ...

Padova - carabiniere di giorno e spogliarellista di notte : l’Arma gli vieta la libera uscita per una settimana : Un carabiniere non può esibirsi come spogliarellista. Ne va di mezzo il prestigio dell’Arma. E quindi è legittima la sanzione disciplinare della consegna semplice, ovvero il divieto di libera uscita per una settimana, che era stato deciso dai superiori del prestante milite che la sera si esibiva in streep tease, pare anche molto apprezzati. La legittimità della punizione è stata confermata dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto ...

La May ha un piano in tre mosse per far approvare il suo accordo a una settimana dall’uscita dall’Ue : Bruxelles. Incurante dell’ennesima umiliazione subita giovedì ai Comuni, Theresa May intende portare il suo paese sull’orlo del precipizio della Brexit, al punto che le sorti del Regno Unito rischiano di giocarsi nell’ultima settimana prima del 29 marzo, quando potrebbe essere troppo tardi per ferma

Pd - sale la tensione per le primarie. Renzi Show per uscita del suo libro : Se Matteo Renzi e' in procinto di imboccare 'Un'altra strada', come titola il suo nuovo libro, non lo dice. Non in maniera esplicita, almeno. Alcuni indizi contenuti nella sua ultima fatica letteraria, tuttavia, sembrano non lasciare dubbi, a cominciare dalla fine: "Lo zaino e' sempre li', come quando eravamo boy scout. Figurarsi se ho paura di rimettermi in cammino". Cosi' come non ci sono dubbi sul piglio con cui si appresta al nuovo corso, ...

Catherine Full Body : Data di uscita annunciata per l’Occidente : ATLUS ha oggi annunciato che Catherine: Full Body arriverà in Occidente il 3 settembre 2019! Caratteristiche di Catherine: Full Body A Full-Bodied Remaster: L’accattivante storia di Catherine ritorna in Catherine: Full Body, più grande e migliore che mai. Grafica e gameplay migliorati, musica nuova di zecca, opzioni multiplayer avanzate e molto altro ancora ti attendono in questo nuovo allettante titolo. Da un triangolo ...

Josè Mourinho - 22 milioni di buonuscita per l'esonero dal Manchester United : Una buonuscita a dir poco sostanziosa. E' quella che ha intascato Jose Mourinho nel momento in cui è stato esonerato dal Manchester Utd. Il club inglese ha infatti rivelato le cifre dell'accordo raggiunto con il tecnico portoghese e il suo staff per la separazione, ben 22,3 milioni di euro. La cifra

Operazione riuscita per Vrsaljko - il croato rassicura i fan sui social : “è andata alla grande” : Il terzino croato ha postato sui propri canali social la foto che lo ritrae in un letto di ospedale dopo l’Operazione al ginocchio E’ cominciata la fase di recupero di Sime Vrsaljko, operato nella giornata di ieri al ginocchio sinistro. Il terzino croato di proprietà dell’Atletico Madrid, ma in prestito all’Inter in questa stagione, si è sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte i suoi ...

Remake di The Legend of Zelda Link’s Awakening annunciato per Switch - trailer e uscita : Da anni i fedelissimi di casa Nintendo richiedono a gran voce un Remake di The Legend of Zelda Link's Awakening. La cosa non dovrebbe assolutamente stupire. Nella lunghissima tradizione del franchise giapponese, Link's Awakening è considerato uno degli episodi più ispirati di sempre, per altro coraggiosissimo nelle meccaniche. Il gioco, al debutto originariamente sul piccolo schermo del Game Boy nel lontano 1993, è diventato negli anni una sorta ...

Salvini : pelle d’oca per uscita libro scritto da Renzi : Roma – Oggi Matteo Renzi presenta il suo nuovo libro. “Sono emozionato, ho la pelle d’oca”, commenta sarcastico Matteo Salvini, vicepresidnete del Consiglio e ministro dell’Interno, arrivando alla coldiretti. Lo leggera’, chiede il cronista. “Se me lo regali si’, se devo spendere un euro no”, ribatte Salvini. E lei lo regalera’ a qualcuno? “A nessuno, chi vuoi che regali il libro ...

Pensione anticipata 2019 : uscita a 63 anni - per chi è possibile : È possibile accedere alla Pensione anticipata nel 2018? E quali sono le soluzioni previste nel 2019? Innanzitutto va precisato che bisogna soddisfare determinati requisiti per uscire dal lavoro a 63 anni o poco più. E che non tutte le soluzioni sono a tempo indeterminato. Anzi, una proposta attualmente vigente scadrà entro la fine dell’anno, mentre il prossimo anno ne scadrà un’altra. Andiamo quindi a vedere tutte le possibilità da sfruttare per ...

Operazione riuscita al ginocchio per Albiol - : Il Napoli, attraverso un breve comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto come l'Operazione di pulizia al ginocchio di Raul Albiol sia ansata nel migliore dei modi. 'Albiol si è sottoposto ...