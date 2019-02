L' Antitrust multa Sky

Mastercard multata dall'Antitrust europea per ostacoli a concorrenza : Mastercard è stata multata dall'Antitrust europea con una sanzione di 570 milioni di euro per aver ostacolato la concorrenza nell'ambito del mercato unico. L'inchesta era stata aperta nell'aprile 2013 ...

PlayStation4 - il gioco online è a pagamento. Ma Sony lo nasconde : multata da Antitrust : Comprare la console non basta. Acquistare i singoli giochi neanche. Per giocare online a videogame come Fortnite e tanti altri bisogna anche abbonarsi a un servizio a pagamento, se la console è la ...

Sony - 2 milioni di multa dall’Antitrust per informazioni poco chiare su Ps4 : (Foto: Spencer Platt/Getty Images) La giapponese Sony, tra le più importanti aziende produttrici di elettronica di consumo e di videogiochi, è finita nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per pratiche commerciali scorrette. L’Antitrust ha rilevato dei comportamenti scorretti da parte del colosso nipponico nella promozione e nella vendita di uno dei suoi prodotti di prodotti di punta, la Playstation 4, oltre che ...

"Condotta suscettibile di indurre in errore i consumatori" e Sony e PS4 vengono colpite da una multa di €2 milioni dell'Antitrust : Informare il più possibile il consumatore è una pratica molto importante che anche le compagnie più importanti del settore videoludico devono impegnarsi a seguire al meglio. Secondo l'Antitrust, Sony non ci sarebbe riuscita a pieno quando si tratta di PlayStation 4 e dei prodotti legati alla console.Come riportato dall'Ansa, la confezione di PS4 e il sito da cui comprarla conterrebbero informazioni troppo scarse per quanto riguarda i costi che ...

L’Antitrust ha multato Sony per 2 milioni di euro - per via di informazioni poco chiare sulle confezioni della PlayStation 4 : L’AGCM (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nota come Antitrust) ha multato Sony per due milioni di euro perché sulle confezioni delle console PlayStation 4 non ci sono informazioni abbastanza chiare. Secondo l’AGCM, le informazioni sarebbero poco chiare

Antitrust multa Sony per pratiche commerciali scorrette : Il difensore dei diritti dei consumatori noto come Antitrust colpisce ancora con una nuova multa, questa volta diretta a Sony, la quale dovrà pagare una cifra di ben 2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. Antitrust multa Sony Quando l’Antitrust sferra la sua FATALITY non ce n’è per nessuno, questa volta l’obiettivo è Sony Interactive Entertainment Europe, la quale è stata ...

Antitrust multa la Sony : multa da 2 mln di euro alla Sony per pratiche commerciali scorrette relativamente alla promozione e vendita della console PlayStation 4 e dei videogiochi tramite il PlayStation Store. E' l'Antitrust a ...

Auto - multa Antitrust da 125 milioni di euro : Rci Bank annuncia ricorso : Rci Bank and Services Italia , la società che si occupa dei finanziamenti nel nostro paese per le reti di Nissan e Renault, annuncia ricorso contro la multa dell'Antitrust per un presunto cartello sul ...

Antitrust - multa milionaria a case d'auto e finanziarie : cartello sui tassi d'interesse ai clienti : Come mai le auto, a seconda della fascia, costano tutte uguali? E come mai le finanziarie di quasi tutte le case automobilistiche offrono prestiti e incentivi praticamente identici? Maxi multa da 678...

Finanziamenti auto : perché l'Antitrust ha multato le case costruttrici : L'autorità per la concorrenza ha inflitto una sanzione da 678 milioni di euro per la costituzione di un'intesa che avrebbe danneggiato i clienti

Maxi multa dell'Antitrust alle finanziarie automobilistiche : sanzioni da 678 milioni euro : L'Agcom, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, ha inflitto una Maxi - multa alla maggior parte delle finanziarie delle case automobilistiche che operano sul territorio nazionale. La multa complessiva ammonta a 678 milioni di euro ed è la diretta conseguenza di un'inchiesta dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato avviata a seguito di una segnalazione pervenutale da parte della casa automobilistica Mercedes. Le ...

Antitrust - multa da 678 mln per case auto e società. Facevano cartello su finanziamenti per acquisto vetture : ROMA - multa da 678 milioni di euro per case automobilistiche e società finanziarie responsabili di aver messo in piedi un cartello per la vendita di automobili tramite finanziamenti. Lo ha...

Antitrust : Assofin - ricorso al Tar contro multa vendite auto : ROMA - Assofin ha annunciato che presenterà ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la decisione dell'Antitrust di sanzionare case automobilistiche e società...

Antitrust - multa milionaria a case d'auto e finanziarie : cartello sui tassi d'interesse ai clienti : Come mai le auto, a seconda della fascia, costano tutte uguali? E come mai le finanziarie di quasi tutte le case automobilistiche offrono prestiti e incentivi praticamente identici? Maxi multa da 678..