La Roma resta in scia Champions

La Roma batte il Bologna 2-1 e resta attaccata alla Champions : 2-1 per la Roma con un rigore di Kolarov e un destro di Fazio. Il Bologna accorcia le distanze con Sansoni. Prima sconfitta di Mihailovic sulla panchina del Bologna. La Roma, invece, resta attaccata ...

Roma. Montesacro : arrestato quarantenne in possesso di oltre 1 - 4 kg di droga : Arresto eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro. I militari hanno arrestato un romano di 44 anni,

Roma : avevano in mente di vendere droga - scovati e arrestati : Roma – Era tutto pianificato, la sostanza stupefacente nello zaino, gia’ suddivisa in dosi, due ragazzi e una ragazza che con scioltezza si mischiano tra la folla del sabato sera, gesti rapidi e fugaci che celano passaggi di droga. Tutto pianificato tranne gli investigatori del Commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua, in servizio di appostamento nei pressi dei luoghi frequentati dalla movida Romana, che ...

Roma : trovato in auto con ingenti quantità di droga - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 44enne Romano, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di oltre 1,4 kg di droga. Ieri mattina, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Basilio, i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo di un’auto in via Corinaldo. L’eccessivo nervosismo mostrato dal ...

Roma - violenta la figlia per anni : arrestato un militare quarantacinquenne : Una terribile vicenda è stata scoperta dalle forze dell'ordine riguardante, ancora una volta, il fenomeno della violenze sessuali su minori. In questo caso l'episodio si è consumato in provincia di Roma, precisamente ad Anzio, dove un militare di 45 anni, originario dell'Agro Pontino, è stato arrestato in quanto avrebbe violentato sua figlia minore per anni. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, il tutto si consumava tra ...

Roma - sorpreso alla stazione Tiburtina con 26 chili di marjiuana : arrestato : Sequestrati dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma 26 chili di marijuana nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. arrestato un cittadino di nazionalità nigeriana ...

Castelli Romani - migliora la bimba di 22 mesi picchiata da compagno della madre. "Prognosi resta riservata" : La piccola respira spontaneamente ma i medici del Bambino Gesù restano cauti. La mamma: "L'ha picchiata lui perchè piangeva troppo". L'uomo deve rispondere di tentato omicidio

Roma : sfruttamento alla prostituzione - arrestato aguzzino che per anni aveva costretto donne a subire violenza : Roma – Un uomo di 34 anni, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale “Regina Coeli” dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per il reato di sfruttamento della prostituzione. Le indagini erano partite lo scorso anno, quando i caschi bianchi dei Gruppi GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) e del Rocs (Reparto Operativo Coordinamento e Supporto) del Comando Generale hanno raccolto le prime testimonianze di una ...

Roma - aiutò Desirée a drogarsi : arrestata amica della sedicenne : Si tratta di una ragazza di 21 anni che venne redarguita dagli altri frequentatori del palazzo abbandonato in via dei Lucani proprio per il suo comportamento. È stata rintracciata dalla polizia in un palazzo alla Borgata Finocchio. Aveva metadone

Roma - grave una bimba di 3 anni picchiata dal padre : arrestato : Roma, 14 feb., askanews, - Un 24enne di Genzano, alle porte di Roma, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver picchiato la figlia di 3 anni, ricoverata ora in gravi ...

Castelli Romani - bambina di 22 mesi picchiata dal compagno della madre : arrestato : Il 24enne è accusato di tentato omicidio. La piccola ricoverata mercoledì sera in gravissime condizioni

Roma : aggressione e rapina a danni di uomo a fermata bus - arrestato : Roma – E’ durata poco la fuga di un 54enne Romano che, intorno alle 13.45 di martedi’, in via Ettore Rolli, in compagnia del suo complice, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata con targa applicata per coprire la targa reale ha rapinato, malmenandolo e percuotendolo con calci e pugni, un uomo che stava aspettando l’autobus alla fermata. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di un passante che, oltre ...

Roma : girava con coltello con ordine di carcerazione - uomo arrestato : Roma – E’ stato fermato per un controllo, da una pattuglia della Polfer in servizio di vigilanza presso lo scalo ferroviario di Roma Tiburtina insieme a personale dell’Esercito, dell’XI Reggimento dei Bersaglieri. L’uomo, un cittadino polacco di 40 anni, e’ stato trovato in possesso di un coltello. Ulteriori accertamenti hanno poi permesso di scoprire che il 40enne fosse destinatario di un ordine di ...

Roma - posta sui social il video dei ladri che le svaligiano casa e ne fa arrestare uno : Sempre più spesso i filmati delle telecamere di sicurezza diventano un valido alleato delle forze dell’ordine nello svolgimento delle indagini. Ne abbiamo avuto un esempio a Roma nei giorni scorsi, quando una coppia di giovani ladri ha deciso di compiere un furto in una villetta sull’Anagnina, trascurando la presenza degli apparecchi, installati per difendere l’abitazione: il 7 febbraio i due sono entrati in azione a Grottaferrata, senza ...