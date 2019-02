Insetti sui pazienti a Napoli | sabotaggio? “Atto gravissimo se confermato siano state

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale dei Verdi per la Campania, è intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo la vicenda delle blatte e delle formiche che si presumevolontariamente portate da degli infermieri, in alcuni ospedali di, per ottenere in questo modo un trasferimento presso altra struttura.“La Dott.ssa Corvino, direttore dell’Ospedale Pellegrini, mi ha segnalato che le blatte presenti in un bagno dell’ospedale, recentemente ristrutturato, sono blatte del Madacascar. Per questo si è aperta un inchiesta e se le accuse fossero confermate saremmo davanti un fatto: degli infermieri e dei sindacalisti infermieri per ottenere un trasferimento dal Vecchio Pellegrini in un’altra struttura, avrebbero deciso di sabotare l’ospedale stesso per ...