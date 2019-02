Genitori Renzi ai domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatture Ex premier

Matteo Renzi sugli arresti domiciliari ai Genitori : "Non possono eliminarmi con una strategia giudiziaria : se non avessi fatto politica i miei starebbero in pensione" : "Ho molta fiducia nella giustizia italiana e penso che tutti i cittadini siano uguali davanti alla Legge. Dunque sono impaziente di assistere al processo. Perché chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento così assurdo e sproporzionato". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi commentando i domiciliari dati ai propri genitori."Se qualcuno pensa che si possa utilizzare la strategia giudiziaria per eliminare ...

