Cogne | incidente sugli sci | è morta una 13enne

Cogne - incidente sulle piste : 13enne perde il controllo degli sci e muore : Ancora un incidente mortale sulle piste da sci. Oggi pomeriggio una ragazzina francese di soli 13 anni ha perso il controllo degli sci e, finita fuori pista, è andata a sbattere contro un albero. Inutili i soccorsi: il personale medico-sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. E' accaduto appena sopra Sylvenoire, nei pressi di Cogne (importante destinazione turistica invernale della Valle d'Aosta). L'incidente mortale Il ...

Incidente sugli sci a Cogne - muore una 13enne : La ragazza era con la sorella, mentre i genitori si trovavano in fondo alla pista. La vittima indossava il casco e, in base aduna prima ricostruzione dei soccorritori, ha subito un violentotrauma finendo contro un albero durante la caduta.

