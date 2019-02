Ultimo | il bel gesto nei confronti di Mara Venier | “L’ho apprezzato”

L'Ue non aspetta l'Italia : il 26 maggio il Belpaese vota fino alle 23 - Ultimo tra gli Stati. Ma già alle 20 si sapranno i risultati degli altri : L'Europa non aspetta l'Italia. Sai che novità, si potrebbe obiettare. Ma il punto che è gli altri Stati dell'Unione non aspetteranno l'Italia nemmeno la sera del 26 maggio, data delle elezioni europee 2019. Mentre gli italiani saranno ancora a votare - perché nel Belpaese i seggi chiudono alle 23, ultimi in tutta Europa - la stragrande maggioranza degli altri paesi membri avrà già finito. L'Austria, per dire, ...

Voto politico delle giurie per Mahmood - Ultimo 'senza veli' vince al televoto e si ribella : L'amarezza di Ultimo è incontenibile dopo il secondo posto a Sanremo dietro Mahmood, sconfitto totalmente dal Voto popolare (appena il 14% delle preferenze), ma portato in trionfo dalla giuria del Festival. Il secondo posto di Ultimo, quindi, sarebbe stato il primo se a votare fosse stato solo il pubblico da casa e sui social. Intanto, c'è chi parla di "Voto politico" evidenziandone alcuni motivi. La politica avrebbe battuto la musica a ...

Sanremo - Salvini su Twitter : "Io avrei scelto Ultimo" ma l'ex Isoardi scrive : "Bello l'incontro tra differenze" : 'Mahmood, mah, la canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite?'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ha prontamente commentato a caldo su Twitter la vittoria del ...

Sanremo - Salvini contro Mahmood : 'La canzone italiana più bella? Avrei scelto Ultimo' : Non ha perso tempo Matteo Salvini a commentare la vittoria di Mahmood del Festival di Sanremo 2019: non appena arrivato il verdetto dal palco dell'Ariston è infatti arrivato il post su Twitter e su Facebook del Ministro dell'Interno. Salvini si è mostrato sorpreso del fatto che la vittoria del Festival della canzone italiana sia andata a Mahmood e ha sottolineato la sua preferenza per "Ultimo"....Continua a leggere

Sanremo - vince Mahmood. Salvini : «La canzone italiana più bella!? Io avrei scelto Ultimo» : '#Mahmood............... mah............ La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto #Ultimo, voi che dite??'. Così, su Twitter, Matteo Salvini ha commenta così il verdetto del Festival di ...

Mahmood vince Sanremo - Matteo Salvini : “La canzone italiana più bella? Avrei scelto Ultimo” : A pochi minuti dall'annuncio del vincitore del Festival di Sanremo 2019, artista milanese di origini egiziane, arriva immediato il commento del Ministro degli Interni, che dice la sua sull'esito del voto su Twitter.Continua a leggere

Neonato nasce con cordone ombelicale di 120 centimetri/ Firenze - parto record l'Ultimo giorno del 2018 : Firenze, Neonato nasce con cordone ombelicale di 120 centimetri: parto record l'ultimo giorno del 2018. "Un evento raro", affermano i medici

I nostri 5 video spaziali più belli dell'Ultimo anno : La nostra selezione di riprese tra quelle dei più potenti telescopi, quelle dei satelliti e l'occhio vigile degli astronauti sulla Stazione spaziale

I nostri 5 video spaziali più belli dell’Ultimo anno : Non è facile tirare le somme e decidere cos’ha stupito di più di tutto ciò che Nasa ed Esa ci hanno messo davanti agli occhi in questo 2018. Non ci si stanca mai di guardare (e conoscere) la Luna, non ci si abitua allo spettacolo delle aurore boreali, né le riprese dei telescopi spaziali, a caccia di esopianeti e supernove, potranno mai farci annoiare. Eppure ci sono momenti che restano più impressi di altri. Questa la nostra selezione ...