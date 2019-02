Salvini punta su giovani e territorio Andrea Crippa sarà vicesegretario

Inps - spunta il terzo nome per il dopo Boeri. Un trionfo per Salvini : le mani sulle pensioni : Lo scontro tra Lega e Movimento 5 stelle si infiamma anche sul nuovo vertice dell'Inps. Il Carroccio vorrebbe al posto di Tito Boeri, scaduto alla mezzanotte di venerdì, Mauro Nori, oggi consigliere del ministro dell'Economia e per cinque anni, dal 2010 al 2015, direttore generale proprio dell' Inps

Nuovo record gli ascolti di Montalbano - l’11 febbraio anche Salvini guarda la puntata sui migranti : è polemica social : Gli ascolti di Montalbano segnano un Nuovo record. Il primo episodio, andato in onda su Rai1 l'11 febbraio, che inaugura la tredicesima stagione ha conquistato ben 11.108.000 di spettatori, portando lo share al 44,9%. Le stime superano di gran lunga quelle della passata stagione e confermano il successo di un personaggio instancabile, portato egregiamente in scena da Luca Zingaretti. Il merito va soprattutto ad Andrea Camilleri, il "sommo" di ...

Salvini guarda la puntata di 'Montalbano' sui migranti - si alza un polverone sui social : Tra i telespettatori appassionati per il ritorno di Montalbano in tv, c'è anche il vicepremier. Ma il suo tweet scatena le...

A Roma spunta la sagoma di Salvini accanto una scatola di pistole finte : Video di Servizio PubblicoUna sagoma di cartone raffigurante il ministro dell'Interno Matteo Salvini con la felpa della polizia è stata trovata stamattina a piazza Vittorio, al centro di Roma. accanto una scatola con delle pistole finte. Sul posto la polizia.Il gesto, che si è scoperto essere una performance artistica provocatoria, è parte della protesta di Sirante contro la legge sulla legittima difesa. L'artista di strada ...

Sul selciato spuntano decine di “mani che affogano” - in Abruzzo la protesta contro Salvini : L'installazione per protestare contro il Ministro dell'interno e le sue politiche sull'immigrazione. Insieme alle mani un cartello: "Sentiti libero di esprimere idee disumane di società tra queste mani che affondano, silenti come coloro che in mare hanno la testa nell'acqua. Coraggioso è chi mette in gioco la propria vita non quella degli altri"Continua a leggere

Montalbano contro Matteo Salvini - la puntata pro-immigrati che scatena il caos in Rai : Come gode la Repubblica . Il quotidiano diretto da Mario Calabresi anticipa che lunedì 11 febbraio , il primo lunedì dopo la settimana di bagordi del Festival di Sanremo , andrà in onda in prima ...

Sea Watch - partenza all’alba per Catania : arrivo atteso in mattinata. Dopo lo sbarco Salvini punta al sequestro della nave : È partita all’alba la nave Sea Watch 3, rimasta bloccata in mare una settimana di fronte alle coste di Siracusa. L’imbarcazione con i 47 migranti è diretta verso Catania dove dovrebbe arrivare in mattinata. La nave, scortata dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di finanza, viaggia a 5 chilometri l’ora. La partenza era prevista per le 21, ma un guasto al verricello dell’ancora ha ritardato le ...

'Linguaggio violento' - 'Inappuntabile'. Scontro Fornero-Salvini in diretta tv : Due domande, quelle rivolte da Elsa Fornero a Matteo Salvini durante l'ultima puntata di Di Martedì su La7. Quesiti cui il leader della Lega ha risposto e che hanno scatenato una reazione applaudita dal pubblico in studio."Poiché quota 100 non cancella la riforma Fornero ma si limita ad allentare i requisiti per il pensionamento, c'era bisogno di creare - anche attraverso il linguaggio spesso violento ha usato - tanto risentimento, persino odio ...

Povera Patria - botto su Rai 2 : lo share della puntata con Matteo Salvini e Paolo Savona : Un clamoroso trionfo per la Rai 2 sovranista di Carlo Freccero . Si parla del nuovo programma, Povera Patria , che è andato a sostituire Nemo su precisa volontà del neo-direttore. E la prima puntata ...

In giro per Milano spuntano tanti "baby-Salvini" : la nuova opera di Cristina Donati Meyer : "Ci piacerebbero dei politici che lavorano per risolvere i problemi del Paese e della povera gente, francamente di cosa...

+Europa - tra i candidati alla segreteria spunta la fan di Salvini che corse per La Destra. Mentre le iscrizioni si impennano : La sua candidatura è spuntata all’ultimo minuto giovedì 17 gennaio, a otto giorni dall’inizio del primo congresso nazionale di +Europa. Oltre al coordinatore nazionale Benedetto Della Vedova, a Marco Cappato e Alessandro Fusacchia, per la segreteria della lista di Emma Bonino che si appresta a diventare partito correrà anche Paola Renata Radaelli. Un nome sconosciuto ai militanti della formazione europeista e, stando al cv, vicino ...

Salvini tra broccoli e cipolle : la diretta Facebook finisce nell’orto. E sulle puntarelle : “Mai viste in 45 anni” : “Da milanese che vive tra Milano e Roma in un condominio, non ho mai visto le puntarelle dal vero, lo confesso. E invece eccole”. Durante la sua diretta Facebook, il ministro dellì’Interno Matteo Salvini ha mostrato l’orto in cui stava passeggiando, con tanto di dettagli su cipolle, finocchi e broccoli L'articolo Salvini tra broccoli e cipolle: la diretta Facebook finisce nell’orto. E sulle puntarelle: “Mai ...

Migranti - Conte la spunta su Salvini : «Più di 10 in Italia affidati alla chiesa valdese» : Il premier Conte ottiene da Matteo Salvini il via libera all'intesa da lui siglata con l'Ue. Ma il colloquio, durato un'ora e mezza, non scioglie i tanti nodi sul tavolo del governo: dalla Tav, su cui si prende ancora tempo al decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, che rischia di slittare alla prossima settimana...

Decreto Salvini - i sindaci ribelli si contano : spunta la mappa online : Il fronte dei sindaci ribelli , ovvero gli amministratori locali che non intendono dare attuazione alle norme del Decreto Salvini , si estende fino a 1.565 km. Sono quelli che separano Merano e Scicli ...