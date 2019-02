Ormea | i migranti che curano i boschi e spalano il fango ora se ne dovranno andare | “A

A Ormea i migranti salvano i castagneti - ma forse il Decreto Sicurezza li farà andare via : Lavorano nei castagneti dell’alta valle Tanaro. Quelli che, vuoi per lo spopolamento, vuoi per la carenza di manodopera, rischiavano di finire nel più completo degrado. E, dopo secoli come risorsa della vallata, di non rappresentare più una opportunità. Invece i migranti ospitati a Ormea (1650 abitanti), spesso a fianco degli studenti della locale ...