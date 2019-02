NBA – Fultz | che stoccata ai Sixers | “ai Magic ho un coach che dice la verità | non ciò

NBA - Orlando presenta Markelle Fultz e predica pazienza : 'Faremo le cose nel modo giusto' : La parola chiave della nuova vita di Markelle Fultz è solo una: pazienza. Perché dopo un anno e mezzo in cui la confusione è stata più o meno l'unica cosa che ha conosciuto, l'ultima cosa di cui ha ...

Mercato NBA – Markelle Fultz vola ad Orlando : già finita la ‘storia’ con Philadelphia : Markelle Fultz vola nelle ultime battute di Mercato da Philadelphia agli Orlando Magic Le ultime battute del Mercato NBA stanno regalando grandi colpi di scena ai tifosi. La permanenza di Markelle Fultz (prima scelta del Draft) a Philadelphia è stata davvero breve. I Sixers hanno detto addio infatti alla guardia tiratrice statunitense, che è volata agli Orlando Magic. La franchigia della Pennsylvania ha ottenuto in cambio Jonathon Simmons ...

Mercato NBA – Contatti Sixers-Magic : si discute la cessione di Markelle Fultz : Contatti fra Philadelphia 76ers e Orlando Magic: si tratta la possibile cessione di Markelle Fultz. I Sixers cercano asset per allungare la panchina Dopo l’arrivo di Tobias Harris, i Sixers guardano al futuro con il sorriso. L’ex Clippers si va ad unire ad un roster che comprende talenti del calibro di Embiid, Simmons, Butler e Redick formando un quintetto titolare davvero accattivante. Il sogno Finals NBA è sicuramente più realizzabile, ...

NBA - le ultime sul caso Markelle Fultz : tenta il rientro a Phila? : Markelle Fultz alle prese con un infortunio che lo sta tormentando da inizio stagione, la guardia di Philadelphia proverà a rientrare entro fine stagione La guardia di Philadelphia, Markelle Fultz è tornato a Philadelphia per continuare la sua riabilitazione in merito ai problemi alla spalla che lo stanno affliggendo da tempo. Secondo quanto rivelato ESPN, non è stata ancora fissato il rientro della guardia di Phila. Fultz è in fase di ...

NBA – Giallo sul recupero di Markelle Fultz : potrebbe non tornare in campo in stagione ma… : Continua ad infittirsi il mistero relativo all’infortunio di Markelle Fultz: il gm dei Sixers svela la possibilità che la stagione del giovane playmaker sia già finita Futuro nebuloso per Markelle Fultz in maglia Sixers. Il giocatore soffre di un problema fisico, che ancora si fa fatica a definire correttamente, che gli impedisce di effettuare correttamente la meccanica di tiro. Attualmente Fultz è fuori per curare tale problema e il gm ...

NBA - Markelle Fultz - l'agente assicura : 'Rientrerà in campo in questa stagione' : Philadelphia alla fine si è arresa soltanto all'overtime in trasferta contro un super Kyrie Irving. Le buone notizie nella sera di Natale però la squadra della Pennsylvania sono arrivate dall'...

Mercato NBA – Cessione Markelle Fultz : la dirigenza dei Sixers incerta sul futuro del playmaker : La Cessione di Markelle Fultz non appare così scontata come sembrava nei giorni scorsi: metà della dirigenza dei Sixers indecisa sul futuro del proprio playmaker I Philadelphia 76ers attendono nuove offerte per Markelle Fultz. La franchigia della ‘Città dell’amore fraterno’ sembra aver relegato ai margini della rosa il talentino scelto con la first pick nel Draft 2017: troppi infortuni, troppe incognite. I Sixers vogliono vincere e ...

NBA – Detroit Pistons su Markelle Fultz : possibile rimpiazzo di Reggie Jackson con l’incognita TOS : I Detroit Pistons potrebbero decidere di puntare su Markelle Fultz nonostante il suo problema fisico: restano da decidere la possibile trade e il destino di Reggie Jackson Nelle ultime settimane la situazione legata alle condizioni fisiche di Markelle Fultz è tornata alla ribalta. I Sixers avevano bollato le difficoltà riguardanti la meccanica di tiro del proprio playmaker come ‘problema mentale’, ma dagli ultimi controlli ...