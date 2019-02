L' intesa non tiene | tregua violata dai pastori Tour di Salvini in Sardegna

Salvini : 'Non mi convince l'analisi Tav'. Ma per Toninelli si troverà un'intesa : 'Più veloci viaggiano merci e persone e meglio è' dichiara il vicepremier del Carroccio. Intanto, il ministro dei Trasporti attacca il controparere di Coppola, l'unico della commissione non schierato ...

Guerra dazi Usa-Cina : Trump non esclude slittamento fine tregua - se vicini ad intesa : Posticipare la data della scadenza della tregua consentirebbe alle parti più tempo per negoziare sulle questioni più cruciali evitando una Guerra a colpi di dazi che finirebbe per ledere l'economia ...

Autonomia - Zaia : se non sono soddisfatto non firmo alcuna intesa : Roma, 11 feb., askanews, - 'Il futuro di questo governo lo decide Matteo Salvini. Per quanto mi riguarda se non sarò soddisfatto non firmerò. I cittadini veneti ne trarranno il giudizio che riterranno ...

intesa governi Ue su Copyright. Ma Italia vota contro. Editori Ue : "Accordo non tutela la stampa" : Nonostante il voto contrario dell'Italia e di altri 7 paesi, i governi dell'Unione Europea hanno trovato un'Intesa sulla bozza di direttiva sul copyright nel mercato digitale, aprendo la strada all'...

Clamoroso a Napoli - ADL annuncia : «Non c'è intesa - Hamsik resta» : «Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi...

Riforma pensioni - Quota 41 prossimo obiettivo : intesa tra Lega e M5S - ma non sui tempi : Il famigerato meccanismo della Quota 100 è in vigore da pochi giorni ed è stato subito un successo visto il gran numero di domande presentati agli sportelli Inps da parte di tutti quei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti dei 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Il primo passo per superare la tanto odiata Riforma Fornero è stato compiuto e il nuovo esecutivo giallo-verde starebbe puntando ad una ...

Sea Watch - intesa totale Lega-M5s : ma sui migranti lo stallo non è "colpa dell'Europa" : La strategia messa a punto dal Viminale trova il pieno sostegno del Movimento 5 stelle: "Sequestro nave, poi tutti...

Trivelle - Lega e 5 Stelle trovano un’intesa : stop di 18 mesi e canoni aumentati. Costa : “Primo passo verso il no”video : L’accordo raggiunto dopo una notte di mediazioni. I canoni saranno aumentati di 25 volte (non di 35 come chiedeva il Movimento)

Trivelle - c’è intesa Lega-M5s per il dl Semplificazioni : sospensione di 18 mesi e aumento canone di 25 volte : La maggioranza ha trovato l’accordo sulle Trivelle. Il presidente della commissione Lavori pubblici, a margine di una seduta lampo delle commissioni impegnate nell’esame del decreto Semplificazioni, annuncia l’intesa raggiunta tra Lega e Movimento 5 stelle, che dovrebbe consentire al Senato di sbloccare i lavori e licenziare il provvedimento domani. Aumentano di 25 volte i canoni per le concessioni delle Trivelle ma l’incremento è comunque ...

intesa Sanpaolo : blocco conto corrente per mail - ecco il link da non cliccare : Intesa Sanpaolo: blocco conto corrente per mail, ecco il link da non cliccare link blocco conto corrente, la truffa Ancora una minaccia per i correntisti italiani e, in particolare, per i clienti di Intesa Sanpaolo; i più bersagliati dai malintenzionati insieme a quelli di BNL e Unicredit. Intesa Sanpaolo: il messaggio sospetto Molti clienti Sanpaolo si sono ritrovati sulla propria mail un messaggio che avverte del blocco di alcune ...

