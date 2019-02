Importanti cambiamenti in arrivo per Overwatch nel 2019

eurogamer

(Di domenica 17 febbraio 2019) Nel, Activision Blizzard intende puntare con decisione sul proprio hero shooter,, con l'aumento dell'organico di sviluppatori al lavoro sul titolo.Come riporta Comicbook infatti, in seguito ad una conferenza con gli investitori, la società ha evidenziato come nelsi concentrerà molto su diversi franchise di punta come Call of Duty, Diablo e. Per quest'ultimo, il team di sviluppo alle prese col titolo verrà incrementato del 20%. Blizzard ha inoltre aggiunto che(il gioco in sé e per sé) è solo una piccola parte del suo franchise, e questo sembra suggerire che potremmo vedere qualcosa di nuovo ambientato nello stesso universo.Cosa ne pensate di quest'eventualità e del rinnovato focus suLeggi altro...