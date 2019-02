Darren Criss e Mia Swier | sposi in segreto a New Orleans

Darren Criss vince ai SAG Awards 2019 per ACS L’Assassinio di Gianni Versace e sulla sua etnia conferma : “Sono pochi i ruoli per quelli come me” : Darren Criss vince ai SAG Awards 2019 segnando una sorta di record per chi, come lui, ha sangue filippino che gli scorre nelle vene. L'attore ed ex ugola d'oro di Glee presto sarà ricordato solo per il suo importante ruolo da protagonista in American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace, quell'intenso e oscuro Andrew Cunanan che è riuscito a bucare il piccolo schermo nei mesi scorsi. In queste settimane proprio questo personaggio e il ...

Darren Criss e American Crime Story vincono ai Critics Choice Awards 2019 insieme a The Americans : tutti i vincitori delle serie tv : Il successo di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace e di Darre Criss riecheggia ancora e dopo i Golden Globes 2019 arrivano anche i primi ai Critics Choice Awards 2019. Proprio qualche ora fa, la Broadcast Film Critics Association e la Broadcast Television Journalists Association hanno conferito i loro premi onorando il successo ottenuto dai film e dalle serie lo scorso anno partendo proprio dal gioiellino di Ryan Murphy, ...

Darren Criss batte Benedict Cumberbatch ai Golden Globes 2019 grazie ad American Crime Story con la benedizione di Lea Michele : Darren Criss vincitore ai Golden Globes 2019 nella categoria miglior attore per una mini serie. I fan lo sapevano così come ne erano consapevoli gli addetti ai lavori quando American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace si è trasformata in un viaggio nella follia di Andrew Cunanan e nella bravura dell'attore, ex ugola d'oro di Glee. Il suo salto in alto finalmente è avvenuto e adesso per tutti Darren Criss non è più lo scolaretto della ...