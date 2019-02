Ancelotti: «Se non abbiamo vinto ce la dobbiamo prendere solo con noi stessi»

ilnapolista

(Di lunedì 18 febbraio 2019) L’allenatore del Napoli Carloè intervenuto ai microfoni di Sky al termine del pareggio contro il Torino al San Paolo.Cosa è mancato?«E’ mancato il gol, come a Firenze. Per il resto se giochiamo in questo modo c’è tutto. Perché noi puoi avere 18 palle gol e non fare gol, è una cosa che non può essere accettata con tranquillità. Fare di tutta un erba un fascio è sbagliato, perché la squadra gioca molto bene, ma non finalizza»Inconsciamente può essere condizionato dall’essere in una terra di mezzo?«Non siamo in una terra di mezzo perché siamo ben posizionati e la squadra dimostra nel gioco e nella motivazione di esserci. Il risultato può far pensare altro.fare più gol. Un discorso che riguarda tutti perché l’attaccante può arrivare sul cross ben fatto e il contropiede ben fatto»Forse manca serenità per gli ...