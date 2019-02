Smog Milano | PM10 sopra i limiti in tutte le centraline

Smog Milano : PM10 oltre il limite di 50 microgrammi : Secondo il bollettino giornaliero di Arpa, ieri in provincia di Milano si sono registrati livelli di PM10 superiori al limite di 50 microgrammi per metro cubo di aria analizzata. A Milano-Marche e Milano-Senato si sono rilevati 74 microgrammi di PM10 per metro cubo di aria analizzata; a Milano-Verziere 71; Milano-Pascal e Pioltello-Limito 66. A Cassano d’Adda si sono registrati 78 microgrammi di PM10 per metro cubo di aria, a Magenta 63 e ...

Smog Milano : da domani revoca delle misure di primo livello : Regione Lombardia comunica in una nota che a partire da domani, sabato 2 febbraio, saranno revocate le misure temporanee di primo livello attive nella provincia di Milano. Le condizioni meteorologiche di ieri hanno determinato concentrazioni di PM10 nella provincia di Milano attorno al valore limite e una media provinciale di 46,6 microgrammi per metro cubo. E’ stato conseguito quindi il secondo giorno consecutivo sotto la soglia: saranno ...

Smog Milano : da domani attive misure di primo livello : Scattano domani, mercoledì 30 gennaio, le misure temporanee di primo livello nei comuni coinvolti della provincia di Milano (quelli con più di 30.000 abitanti, e quelli aderenti su base volontaria), a causa della mancata riduzione sotto il livello di soglia del PM10, prevista sulla base del bollettino meteo inquinanti di ieri, e in relazione alla modifica delle previsioni meteo di oggi per i prossimi giorni. In provincia di Milano le condizioni ...

Smog Milano : PM10 oltre i limiti in tutta la provincia : In tutta la provincia di Milano i valori di PM10 sono ancora oltre i limiti: le 5 centraline attive in città segnano valori ben oltre la soglia di 50 microgrammi per metro cubo di aria analizzata (Milano-Marche segna 80, Milano-Senato 75, Pioltello-Limito 73, Milano-Verziere 70 e Milano-Pascal 66). A Cassano d’Adda e Turbigo entrambe le centraline di monitoraggio registrano 81 microgrammi di PM10 per metro cubo di aria analizzata, a ...

Smog Milano : polveri sottili ancora oltre i limiti : polveri sottili oltre i limiti a Milano e hinterland: ieri molte centraline Arpa a Milano hanno registrato valori di Pm10 superiori ai limiti di 50 microgrammi per metro cubo di aria analizzata. Il dato peggiore a Milano-Marche, 65 microgrammi di Pm10 ogni metro cubo d’aria. A Milano-Senato e Milano-Verziere le centraline hanno rilevato 55 microgrammi per metro cubo. Milano-Pascal ha segnato 49 microgrammi di Pm10 per metro cubo, e ...

Smog Milano : ambulanti in protesta contro l’Area B : “In Regione Lombardia esiste una deroga” per gli ambulanti, “Milano deve tenere conto della tutela dell’ambiente – ha detto il consigliere del Carroccio Massimiliano Bastoni – ma ci sono molte aziende, non solo ambulanti anche traslocatori ad esempio, che hanno necessita’ e che devono essere derogati. Chiediamo venga fatta un’azione armonica tra Regione e Comune e che Milano non agisca in ...

Milano - Granelli : nel 2018 Smog in netto calo - 2019 anno chiave : Milano, 4 gen., askanews, - Nel 2018 i dati sull'inquinamento atmosferico a Milano indicano 'un netto miglioramento rispetto al passato, ma dobbiamo dare una significativa accelerazione a questo trend ...

