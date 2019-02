Feeling e sintonia | Dybala e Cristiano Ronaldo mischiano… le esultanze | è nata la

sportfair

(Di sabato 16 febbraio 2019) I due giocatori bianconeri hanno inventato una nuova particolare esultanza, che mescola l’urlo dialla mask diAstinenza conclusa, gol ritrovato e sorriso grande così. Pauloritrova la rete in campionato contro il Frosinone, interrompendo un digiuno che durava dal lontano 3 novembre.Fabio Ferrari/LaPresseUna sassata potente e precisa dopo pochi minuti di gioco, utile per sbloccare il risultato e scrollarsi di dosso la ruggine degli ultimi mesi. Nella serata perfetta della Juventus ecco arrivare anche l’ennesimo sigillo di, al diciannovesimo gol in questo esaltante campionato, un’occasione perfetta per sfoggiare la nuova esultanza. Un condensato della mask dell’argentino e dell’urlo del portoghese, un mix esplosivo che regala ai tifosi la “Siuu-Mask”, messa in mostra sia dalla Joya che da CR7. ...