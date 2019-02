Dolce&Gabbana : per esprimere unicità e identità utile solo la carta stampata. Niente web e influencer - è il momento di tornare ai giornali - : In un mondo sempre piu globalizzato, esprimere la nostra unicita e diventato sempre piu importante. Spiegare la nostra identita in questo modo e possibile solo attraverso la carta stampata: ...

Dolce Gabbana - ecco i particolari del gran galà della Valle dei Templi : Naturalmente tutta la manifestazione verrà contornata da musica e spettacoli pirotecnici e comprenderà la Casa Barbadoro , attività di backstage, , Casa Pace , organizzazione del Welcome cocktail, , ...

La modella Ye Zuo si scusa per lo spot Dolce e Gabbana : ‘Mi ha rovinato la carriera’ : Si sente “colpevole e piena di vergogna” nonché teme di aver “completamente rovinato” la sua carriera: è la modella cinese Ye Zuo, protagonista dei discussissimi spot a tema Cina di Dolce & Gabbana che si sono rivelati essere piuttosto offensivi per la sensibilità del popolo cinese, il quale ha accusato i due stilisti di razzismo. La spinosa questione – costata anche un Tapiro d’Oro ai due celebri fashion ...

La modella cinese del video di Dolce & Gabbana ha detto che la sua carriera «è quasi del tutto rovinata» : Ha parlato per la prima volta della sua partecipazione nella disastrosa pubblicità uscita a fine novembre, scusandosi

Dolce e Gabbana e l'eleganza per oggi : ANSA, - MILANO, 12 GEN - Una sfilata come quelle che si tenevano negli anni sessanta nei department store, con uno speaker che commenta e illustra le 127 uscite: così Dolce e Gabbana hanno presentato ...

Dolce e Gabbana e l'eleganza per oggi : ANSA, - MILANO, 12 GEN - Una sfilata come quelle che si tenevano negli anni sessanta nei department store, con uno speaker che commenta e illustra le 127 uscite: così Dolce e Gabbana hanno presentato ...

Il nuovo Rinascimento italiano di Dolce & Gabbana : Entrare nella sede milanese di Alta Sartoria – l’atelier di Dolce & Gabbana per i suoi clienti maschili più speciali – significa trovarsi di colpo in un altro mondo. Qui i migliori sarti e artigiani d’eccellenza tra i 5.000 dipendenti dell’azienda di moda mettono a frutto tutta la loro arte e competenza per trasformare sogni all’apparenza impossibili in espressioni indossabili di perfezione ...

6 gaffe clamorose nel 2018 : da Toninelli a Dolce e Gabbana : Politici, personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport sono sempre sotto i riflettori. E, talvolta, capita che dicano delle assurdità o siano, loro malgrado, vittima di incidente hot. Anche questo 2018, ormai in dirittura d'arrivo, ci ha regalato "Epic Fail" che difficilmente potremo dimenticare.

Stefano De Martino ha una nuova fiamma - paparazzato insieme alla modella e icona di “Dolce&Gabbana”.Guarda la Foto : La modella Chiara Scelsi potrebbe essere la nuova fiamma di Stefano De Martino L’ex marito di Belen Rodriguez appare sorridente al fianco della ragazza Stefano De Martino ha una nuova fiamma? Il ballerino 29enne... L'articolo Stefano De Martino ha una nuova fiamma, paparazzato insieme alla modella e icona di “Dolce&Gabbana”.Guarda la Foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Dolce&Gabbana - la nuova boutique in Piazza di Spagna : Il nuovo negozio Dolce&Gabbana a RomaIl nuovo negozio Dolce&Gabbana a Roma Dolce&Gabbana apre un nuovo negozio a Roma, il secondo dopo l'apertura lo scorso anno della boutique di via Condotti. Il nuovo spazio si colloca all'interno di un palazzo romano del Cinquecento, affacciato su Piazza di Spagna, a pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti, ed è stato progettato in collaborazione con l’architetto ...

La novità del governo Dolce & Gabbana : L’operazione è riuscita, ma purtroppo il paziente è morto. L’esito finale della trattativa tra il governo e la Commissione sulla prima e forse ultima legge di Bilancio del cambiamento offre all’osservatore molti spunti di riflessione. Il primo riguarda un aspetto apparentemente tecnico ma in realt