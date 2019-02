Bossi Ospedale | condizioni restano critiche ma stabili

Umberto Bossi - ospedale di Varese : condizioni “critiche ma stabili” : “Le condizioni di Umberto Bossi, ricoverato da giovedì sera nella Rianimazione dell’ospedale di Circolo” di Varese, “restano critiche ma stabili“: è l’ultimo aggiornamento diffuso dall’Asst dei Sette Laghi. Il fondatore della Lega “è sedato e monitorato costantemente. Proseguono le indagini diagnostiche per chiarire il quadro clinico“. “In assenza di novità rilevanti il prossimo ...

Umberto Bossi - il direttore dell’ospedale : “È stabile e reattivo. In programma altri accertamenti neurologici” : Umberto Bossi è stabile, reattivo e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Circolo di Varese. Per volere della famiglia viene mantenuto riserbo sui particolari di quanto accaduto. Lo ha dichiarato ai cronisti radunati davanti all’ospedale il direttore sanitario dell’ospedale Lorenzo Maggioli, comparso accanto al figlio del senatùr Renzi. Bossi è stato A è stato ricoverato ieri all’ospedale di Varese dopo ...

Malore in casa per Umberto Bossi : trasportato in ospedale in elicottero : 20.00 - Circolano indiscrezioni contrastanti sulle cause del Malore che ha colpito oggi pomeriggio Umberto Bossi. Fonti della Lega parlano addirittura di una caduta accidentale, altre riferiscono di una crisi epilettica. Repubblica sostiene che una prima angiotac al cervello non avrebbe fatto emergere tracce di emorragia, ma nessuno si sbilancia sulle reali condizioni del fondatore della Lega, rimandando il tutto al prossimo bollettino ...

Come sta Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese : Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord, sarà sottoposto stamane a una nuova Tac per verificare le sue condizioni dopo il ricovero di ieri in condizioni gravi all'ospedale di Varese. Bossi è stato trasportato nel tardo pomeriggio in ospedale in seguito a una caduta nella sua abitazione di Gemonio, in conseguenza della quale avrebbe anche battuto la testa. Forse un malore la causa della caduta. Bossi, 77 anni, è stato soccorso attorno alle 17 ...

Umberto Bossi - l'indiscrezione dall'ospedale : non un ictus ma crisi epilettica. Le condizioni restano gravi : restano gravi le condizioni di Umberto Bossi, ricoverato nell'ospedale Circolo di Varese in seguito a una caduta nella sua abitazione a Gemonio, dove ha sbattuto violentemente la testa. Bossi, 77 anni e fondatore della Lega Nord, è arrivato in elisoccorso in ospedale nel pomeriggio di giovedì 14 feb