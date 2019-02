Atalanta-Milan | Gattuso | ' Piatek vive per il gol Ho sempre creduto in Calhanoglu'

Atalanta-Milan - Gattuso : “C’è grande voglia. Piatek vive per il gol” : Atalanta-Milan 1-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria ottenuta contro l’Atalanta: “Ci riposiamo due giorni poi pensiamo all’Empoli. Gli attaccanti esterni fanno un grande lavoro, stiamo attraversando un buon momento fisico, c’è voglia, veemenza, dobbiamo continuare su questa strada”. Sulla squadra: […] L'articolo ...

Atalanta-Milan - Gasperini : 'Piatek super - ci ha fatto crollare. Ora ripartiamo più forti' : Mezz'ora alla grande, poi la rimonta subita. L'Atalanta esce con il morale a terra dalla sfida contro il Milan, capace di ribaltare il risultato e di vincere 3-1 a Bergamo. Nerazzurri ko contro una ...

Atalanta-Milan - Gasperini : “Partita giusta cambiata dagli episodi” : Atalanta-Milan 1-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato della sconfitta contro il Milan: “Il gol allo scadere del primo tempo ha cambiato la partita sicuramente. C’erano i presupposti per fare bene, ma quel gol lo abbiamo accusato. Il Milan poi è stato bravo […] L'articolo Atalanta-Milan, Gasperini: “Partita giusta cambiata dagli ...

Piatek cecchino - il Milan ribalta l’Atalanta : A Bergamo il Milan va sotto poco dopo la mezzora, ma quando davanti hai gente come Piatek, capace di metterla dentro dopo meta' gara in catalessi e di chiuderla in avvio di ripresa, poco dopo il sorpasso di un Calhanoglu bravo a sfruttare gli errori altrui, la vittoria corsara non e' un miraggio. L'Atalanta spinge a ritmi forsennati per un tempo perdendo smalto nel secondo e, soprattutto, denunciando i ricorrenti limiti difensivi: assalto al ...

Atalanta-Milan - Gattuso : “abbiamo vinto grazie alla voglia di sacrificio” : Successo importante per il Milan in chiave Champions League contro l’Atalanta, ecco le parole di Gattuso ai microfoni di DAZN: “abbiamo fatto una grandissima partita, anche fortunati a segnare alla fine del primo tempo, nel secondo tempo grande partita. La voglia di sacrificarci è il nostro punto di forza al momento ma la testa è già rivolta alla prossima gara contro l’Empoli. Il primo tempo? Cercavamo troppo Piatek ma ...

Atalanta-Milan 1-3 : doppietta di Piatek e Calhanoglu gol - dopo la rete di Freuler : Indiavolato al punto giusto, pratico e cattivo come solo le big sanno essere, e con un interruttore al centro dell'area che accende la maturità da Champions di tutta la squadra e spegne le certezze ...

VIDEO Piatek - Atalanta-Milan 1-3 : 2 gol per il polacco - doppietta da fenomeno : Ancora una volta Piatek toglie le castagne dal fuoco a Gattuso ed al Milan: l’attaccante rossonero sigla una doppietta nell’anticipo serale della 24ma giornata della Serie A di calcio che consente ai meneghini di espugnare per 1-3 Bergamo. L’Atalanta era passata in vantaggio al 33′ con Freuler, ma Piatek impatta a fine prima frazione. Nella ripresa cmicidiali i rossoneri, che passano in vantaggio con Calhanoglu al ...

Piatek e Calhanoglu firmano la rimonta - Atalanta ko Foto Milan - 4° posto consolidato : I rossoneri allungano per il quarto posto; il polacco firma il pareggio con una grandissima rete, poi arrotonda di testa dopo la conclusione dalla distanza del turco

Atalanta-Milan - Gasperini : “condizionati dal primo gol subito” : Sconfitta per l’Atalanta nella gara di campionato contro il Milan, ecco le dichiarazioni dell’allenatore di Gasperini ai microfoni di DAZN: “abbiamo fatto la partita giusta, c’erano i presupposti per fare risultato, il gol subito ci ha tagliato le gambe, il secondo tempo è stato di sofferenza. Era una prova importante, alcune situazioni sono difficili da valutare, il gol nel finale del primo tempo ci ha penalizzato ...

Piatek e Calhanoglu firmano la rimonta - Atalanta ko : il Milan in zona Champions : I rossoneri allungano per il quarto posto; il polacco firma il pareggio con una grandissima rete, poi arrotonda di testa dopo la conclusione dalla distanza del turco

Milan - è sempre super-Piatek. Doppietta con gol d'autore - Atalanta battuta 3-1 : E' sempre più il Milan di Piatek: una Doppietta del bomber polacco e una rete di Calhanoglu consentono alla squadra di Gattuso di espugnare lo stadio Atleti Azzurri d'Italia. La vittoria per 3-1 in rimonta ai danni dell'Atalanta consente ai rossoneri di consolidare il quarto posto in classifica con

Atalanta-Milan 1-3 - Freuler ci prova ma Piatek e Calhanoglu stendono i bergamaschi : L'Atalanta passa in vantaggio al 33' con Freuler, ma nel recupero del primo tempo Piatek, con l'unico pallone disponibile - un cross di Rodriguez -, si inventa un interno sinistro no look anticipando ...

Serie A : Atalanta-Milan 1-3 - ai rossoneri la sfida-Champions : All .: Gattuso Arbitro : Pasqua Marcatori : 33' Freuler, A,, 46' pt e 16' st Piatek, M,, 11' st Calhanoglu, M, Ammoniti : De Roon, A,, Suso, M,, Rodriguez, M, Espulsi : Note : LA CRONACA DEL MATCH

Atalanta-Milan 1-3 : Piatek e Calhanoglu firmano la rimonta rossonera : I rossoneri allungano per il quarto posto; il polacco firma il pareggio con una grandissima rete, poi arrotonda di testa dopo la conclusione dalla distanza del turco