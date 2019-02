Alessandria | intervento alla retina su 2 gemellini prematuri

meteoweb.eu

: In queste ore le Forze dell'Ordine stanno portando a termine un'operazione di pubblica sicurezza nei locali dell'… - c_appendino : In queste ore le Forze dell'Ordine stanno portando a termine un'operazione di pubblica sicurezza nei locali dell'… - EleonoraArtesio : Il mio intervento in Consiglio comunale dopo le comunicazioni della Sindaca #Appendino sullo sgombero dell’#Asilo o… - SilvioMagliano : Anche su #AgenParl un sunto del mio intervento, ieri in Consiglio Comunale, sullo sgombero di via Alessandria -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Sono stati operati ad, con la terapia intravitreale, due, nati25ª settimana di gravidanza e del peso di 800 grammi, affetti da una grave forma di retinopatia del bambino pre termine (Rop). L’Aso cittadina e’ tra le poche in Italia, l’unica in Piemonte, a praticare questa nuova opzione terapeutica, oggetto dello studio mondiale Rainbow cui ha preso parte il reparto di Oculistica. “I neonati – di spiega una nota – sono stati sottoposti a un’iniezione intraoculare di farmaci antiangiogeni, con immediata scomparsa della vascolarizzazione patologica e della vascolarizzazione embrionale del cristallino. A distanza di alcuni mesi, una volta migliorate le condizioni generali e oculari, i piccoli hanno subito anche il trattamento laser per stabilizzare il quadro clinico“. La Rop, prima causa di cecita’ ...