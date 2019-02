U&D | Lorenzo parla prima di fare la scelta | ' Forti sensazioni ma in testa ho mille

Anticipazioni U&D : il presunto sì di Claudia Dionigi a Lorenzo : La scelta di Lorenzo Riccardi è stata registrata subito dopo quella di Teresa Langella, ma per la sua messa in onda bisogna aspettare fino a venerdì, 22 febbraio. Nel frattempo, però, iniziano a trapelare già le prime Anticipazioni. Il ragazzo avrebbe scelto Claudia Dionigi, la ragazza bionda che in questi mesi si è dovuta contendere il tronista, durante il percorso a Uomini e Donne, con la sua rivale Giulia Cavaglia. In molti pensavano che la ...

Spoiler U&D registrazione del 12 febbraio : la scelta di Lorenzo sarebbe la Dionigi : Dopo la scelta di Teresa Langella, ieri pomeriggio, 12 febbraio, è stata registrata la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Lorenzo Riccardi. Il giovane milanese, qualche giorno fa, aveva dichiarato di essere ormai pronto a concludere il suo percorso in compagnia di una delle sue due corteggiatrici: Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Sebbene quest'ultima fosse indicata come favorita in vista dell'atto conclusivo, stando alle prime ...

U&D - l'intervista di Lorenzo Riccardi : 'La mia paura è rimpiangere la non scelta' : I tronisti della prima edizione del trono classico di Uomini e donne 2018/2019 sono pronti alla scelta. Come ben sappiamo nel mese di febbraio assisteremo alla visione del Serale di Uomini e donne: si tratta di puntate speciali dedicate esclusivamente alle scelte dei tronisti le quali avranno luogo in villa e saranno celebrate nel corso di un evento ideato dalla stellare showgirl Valeria Marini. A riguardo è stato un tronista a svelarsi durante ...

Anticipazioni U&D trono classico : Lorenzo Riccardi è pronto per la scelta : Le Anticipazioni della puntata registrata il 26 gennaio scorso riportano succulenti novità relative al trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha innanzitutto presentato il nuovo tronista, Andrea Zelletta, un bel ragazzo di 25 anni originario di Taranto che lavora come modello. Il giovane, una volta entrato in studio, ha attirato su di sé subito le attenzioni di Tina Cipollari e, allo stesso tempo, anche di Claudia Dionigi ...

