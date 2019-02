Slalom femminile | Mondiali sci alpino 2019 16 febbraio | programma | orari e tv

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : alle 16.15 lo Slalom - Brignone si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. Ad Are (Svezia) si assegna la terza medaglia, la seconda in campo femminile. Nella località scandinava andrà in scena una sfida tutto sommato aperta per le posizioni da podio, dopo la rinuncia di Mikaela Shiffrin. Tanti pretendenti alle medaglie: ne vedremo come sempre delle belle su un una posta, secondo gli esperti, non particolarmente ...

Sci alpino - a che ora inizia lo Slalom della combinata femminile? Programma e come vederla in tv : Dopo una discesa libera valevole per la combinata femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019, che ha regalato spettacolo ed equilibrio, è tempo di passare allo slalom che andrà ad assegnare le medaglie di questa disciplina che premia le atlete più polivalenti. Si annuncia un grande duello tra Wendy Holdener e Petra Vlhova, rispettivamente quinta e ottava dopo la prima prova, con Ramona Siebenhofer che farà di tutto per tenere con i denti ...

Sci alpino femminile - Slalom speciale Maribor 2019 : Shiffrin concede il bis - solo 5ª Vlhova. Costazza chiude all'8° posto : La statunitense Mikaela Shiffrin si conferma al vertice e dopo il gigante, vinto ex-aequo con Vlhova, si impone anche nello slalom speciale Maribor, settimo per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Seconda manche deludente per la slovacca e deve accontentarsi del quinto posto finale, mentre alle spalle di 'sua maestà' si piazzano la svedese Anna Swenn ...

Sci alpino – Slalom femminile di Maribor : Mikaela Shiffrin show - un secondo di vantaggio su Vlhova : Pazzesca Shiffrin nello Slalom di Maribor: ha un secondo di vantaggio su Vlhova. Costazza decima, qualificate anche Irene Curtoni e Della Mea Ultima gara di Coppa del mondo femminile prima della partenza per i Mondiali. A Maribor, nella prima manche dello Slalom, Mikaela Shiffrin dà un’incredibile dimostrazione di forza andando al comando con un secondo netto di vantaggio su Petra Vlhova, che nel gigante del giorno prima aveva ...

LIVE Slalom speciale Maribor 2019 - diretta classifica tempo reale sci alpino femminile : Shiffrin in testa alla 1ª manche. 10ª Costazza : diretta Slalom speciale Maribor, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Maribor 2019 Radvanje, ventiseiesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica PRIMA MANCHE Slalom speciale Maribor 1. Mikaela Shiffrin , USA, 50.05 2. Petra Vlhova , SVK, +1.00 3. Anna Swenn Larsson , SWE, +1.09 4. Frida ...

Sci alpino - Slalom femminile di Maribor : sei azzurre al via - Shiffrin favorita : Sci alpino, slalom femminile di Maribor: alle 10 la partenza della gara in terra slovena con sei italiane ai nastri di partenza Ultima gara di Coppa del mondo prima della partenza per i Mondiali. Nello slalom femminile di Maribor ci sono sei azzurre al via (ore 10, diretta tv Raisport ed Eurosport). Due nel primo gruppo, Irene Curtoni con il numero 10 e Chiara Costazza con il numero 12, poi toccherà alle altre: Lara Della Mea (40), ...

LIVE Slalom speciale Maribor 2019 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino femminile : 1ª manche ore 10.00 : diretta Slalom speciale Maribor, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Maribor 2019 Radvanje, ventiseiesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

LIVE Slalom speciale Flachau 2019 - diretta classifica tempo reale sci alpino femminile : Vlhova batte Shiffrin. Male le azzurre : diretta Slalom speciale Flachau, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Flachau 2019 Hermann Maier Weltcupstrecke, diciottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica SECONDA MANCHE Slalom speciale Flachau 1. Petra Vlhova , SVK, 2. Anna Swenn Larsson , SWE, 3. Katharina Liensberger , AUT, 4. Wendy Holdener , SUI, 5.

Sci alpino - l’ordine di partenza dello Slalom femminile di Flachau : Curtoni con il pettorale numero 10 : slalom femminile di Flachau, l’ordine di partenza. Curtoni con il 10, Costazza ha il 15. Si parte alle ore 18.00 Sono sessantasette le atlete iscritte nel sesto slalom femminile della stagione di Coppa del mondo in programa a Flachau (prima manche alle ore 18.00, seconda manche alle ore 20.45 con diretta tv su Raisport ed Eurosport). Apre con il numero 1 l’austriaca Katharina Liensberger, mentre Petra Vlhova indossa il 2 e ...

Sci alpino oggi (8 gennaio) - Slalom femminile Flachau : orario d’inizio - tv - streaming e pettorali di partenza : Ancora uno Slalom speciale, il sesto in stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile: oggi si gareggia in notturna, in Austria, in quel di Flachau. Ovviamente tutte contro Mikaela Shiffrin, che al momento nella sua specialità sembra essere una spanna sopra alle rivali: la statunitense appare imbattibile tra i pali stretti. L’Italia ci prova con le solite Chiara Costazza ed Irene Curtoni, mentre cercherà di ...

LIVE Sci - Slalom femminile Flachau 2019 in DIRETTA : orari delle due manche - tv e streaming : Signore e signori, è tempo dello Slalom in notturna di Flachau, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno di scena di nuovo tra i pali stretti dopo lo spettacolo di Zagabria e, ancora una volta, vedremo la sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, con Frida Hansdotter e Wendy Holdener in seconda fila, senza dimenticare la pattuglia austriaca che vorrà a tutti i costi fare bene davvero al proprio (numeroso) ...

Sci alpino - invariata la start list femminile di Slalom : Mikaela Shiffrin si conferma al comando : La start list dello slalom femminile non cambia: Irene Curtoni e Costazza si confermano 13ª e 14ª, Della Mea sale al 41° posto Resta quasi del tutto invariata la start list di slalom femminile dopo la gara di Zagabria. Le sette atlete del primo gruppo di merito sono ancora Mikaela Shiffrin, Petra Blhova, Frida Hansdotter, Wendy Holdener, Bernadette Schild, Anna Swenn Larsson e Katharina Liensberger, Irene Curtoni e Chiara Costazza ...

Sci alpino – Le parole delle azzurre protagoniste dello Slalom femminile di Zagabria : Della Mea: “Ho pensato solo a sciare bene, sono sulla strada giusta”. Curtoni: “Sono molto arrabbiata”. Costazza: “Nono posto positivo” Le dichiarazioni delle azzurre dopo lo slalom femminile di Zagabria. Chiara Costazza: “mi rimane un po’ di rammarico perchè questa pista era veramente adatta alle mie caratteristiche, però la botta al ginocchio rimediata nel riscaldamento del mattino mi ha ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2019 in DIRETTA : Shiffrin deve difendersi nella seconda manche. Costazza da top10 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista Crveni Spust nello Snow Queen Trophy che apre ufficialmente il nuovo anno del Circo Bianco dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, che su questa pista ha ...