Nedved | ' Dybala? Ci aspettiamo tanto | è un nostrro patrimonio Sulla BBC'

Juventus - Nedved su Dybala : 'Da noi ci sono tutti i supereroi e ce li teniamo stretti' : Ieri, presso il JMuseum, in occasione dell’inaugurazione della mostra "Gulp! Goal! Ciak!", che celebra il calcio in fumetti, tra gli altri era presente Pavel Nedved. Il vicepresidente, passando in rassegna le caricature dei grandi campioni del passato, si è divertito a guardare la sua che lo ritrae nelle vesti di Iron Man. Da sempre la Juve ha grande predilezione per i supereroi, basti ricordare come Agnelli definii Paul Pogba il “supereroe ...