scuolainforma

: Miur smentisce su corso esorcismo - scuolainforma : Miur smentisce su corso esorcismo - infoitestero : Istat smentisce Miur su fabbisogno docenti di sostegno al Sud - zazoomnews : Istat smentisce MIUR su fabbisogno docenti di sostegno al sud - #Istat #smentisce #fabbisogno #docenti -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Apprendiamo, nonostante nessuna testata giornalistica ne abbia accennato, come ilabbia rettificato quanto diffuso ieri circa ildi. L’iniziativa non è del ministero. Ilesiste ma è organizzato da un altro ente, precisamente dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.Non la prendevano bene i parlamentari di Leu che avevano immediatamente presentato una interrogazione parlamentare su questa bizzarra iniziativa. Ilpropone unsull’, si leggeva in vari siti web. Ma non si trattava di unorganizzato direttamente dal dicastero di Viale Trastevere. La precisazione è stata fatta neldella risposta all’interrogazione dell’onorevole Fratoianni.Non si tratta di unpromosso dalma dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Ciò è possibile in quanto si tratta di ente accreditato in base alla direttiva ...